Giữ tinh thần “chống dịch như chống giặc”

Số bệnh nhân dương tính tại khu cách ly tập trung và khu dân cư phong tỏa đã xuất hiện. Cộng thêm việc lỏng lẻo tại các chốt chặn sẽ khiến dịch bệnh càng khó kiểm soát. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các ngành và địa phương tiếp tục siết chặt, giữ vững tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Cần siết chặt hơn khâu kiểm soát tại các chốt chặn. Ảnh: X.H

Nảy sinh nhiều khó khăn

Hiện nay toàn tỉnh có 71 điểm tiếp nhận cách ly, khả năng bảo đảm, tiếp nhận, cách ly cho hơn 9.100 người. Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, đã có 18 điểm hoàn thành tổ chức tiếp nhận và cách ly với tổng số 1.961 người; có 58 điểm đang tổ chức tiếp nhận và cách ly với tổng số hơn 3.660 người. Tuy nhiên, một số địa phương còn có biểu hiện chủ quan, chưa chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các khu vực cách ly hoặc dự kiến mở rộng các điểm cách ly, dẫn đến khi phát sinh trường hợp cần cách ly thì lúng túng. Ngoài ra, nhiều khu vực tiếp nhận điều kiện cơ sở vật chất xuống cấp, nơi bố trí ăn nghỉ, khu vực vệ sinh không đảm bảo. Một số nơi phối hợp xử lý rác thải y tế và vệ sinh môi trường chưa đảm bảo.

Khó khăn về công tác xử lý rác thải tại các khu cách ly tập trung là điều nhiều địa phương gặp phải. Ông Nguyễn Hữu Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho biết, huyện đã hợp đồng với một công ty môi trường về xử lý rác thải, tuy nhiên đơn vị này cho rằng, bất cứ rác thải nào tại khu cách ly đều thuộc rác thải độc hại và yêu cầu phải tính giá riêng.

“Chúng tôi đề nghị được hỗ trợ về vấn đề này. Ngoài ra, nhiều người hết thời gian cách ly và đã xét nghiệm âm tính 2 lần, tuy nhiên các thủ tục chứng nhận công dân hoàn thành cách ly còn khá phức tạp. Chúng tôi đề xuất Sở Y tế kịp thời trả kết quả xét nghiệm cũng như xem xét có giấy chứng nhận âm tính để huyện có thể tiến hành đưa các công dân này ra khỏi khu cách ly” - ông Nguyễn Hữu Vũ nói.

Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế cho rằng, cần phải rà soát lại các khâu tại những khu cách ly tập trung. Có tình trạng người làm công tác cách ly và người bị cách ly có sự tiếp xúc không an toàn. Cho nên cần tiến hành tập huấn lại những người đang làm công việc đón tiếp ở các khu cách ly. Tại nhiều khu cách ly do không đủ điều kiện nên dồn số người có thời gian cách ly và yếu tố dịch tễ khác nhau vào chung một phòng; điều này khiến khó kiểm soát tình hình dịch bệnh. “Làm thế nào để quy trình cách ly thực hiện càng chuẩn càng tốt. Do đó cần khảo sát và thiết kế lại các khu vực cách ly” - ông Nguyễn Văn Hai nói.

Kiểm soát chặt hơn nữa

Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho rằng, cần phải siết chặt các chốt kiểm soát, đặc biệt đối với các chốt đường bộ. Như trường hợp bệnh nhân 826 (trú tại TP.Đà Nẵng), mặc dù đã có nhiều chốt kiểm soát đặt từ TP.Đà Nẵng đến Tam Kỳ, nhưng ngày 31.7 bệnh nhân này đến giao hàng tại đường Phan Bội Châu và xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, dừng ăn cơm tại một quán ở Tam Kỳ.

“Để đến được Tam Kỳ, bệnh nhân này phải qua rất nhiều chốt kiểm soát. Cho nên chúng tôi đề nghị cần phải kiểm soát chặt người dân đi từ vùng dịch đến địa bàn tỉnh” - ông Nguyễn Hồng Lai nói.

Tại Tam Kỳ, tính đến ngày 14.8 đã lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng với gần 4.600 mẫu, trong đó 2 ca dương tính được phát hiện khi xét nghiệm diện rộng. Thành phố đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm đợt 2 tại các trạm y tế xã phường.

Ở Hội An, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm tất cả người dân trong khu vực phong tỏa. Trong chiều 15.8, địa phương này có 4 ca dương tính là người dân tại khu vực phong tỏa An Hội.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, địa phương tiếp tục đợt giãn cách lần 2 theo Chỉ thị 16 và đã tiến hành các biện pháp quản lý nghiêm ngặt để phòng dịch. Thành phố đã xử phạt 18 trường hợp lưu trú không đúng và 13 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra ngoài. Các khu vực phong tỏa người dân đã được lấy mẫu xét nghiệm, hoàn thành phun độc khử trùng tại các nơi này.

Tại cuộc làm việc trực tuyến giữa Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh và các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các lực lượng liên quan đến công tác chốt chặn cần tập trung làm việc, đặc biệt ở đường bộ và tuyến biên giới. Quản lý tốt các chốt kiểm soát là khâu đầu tiên quan trọng để ngăn chặn dịch bệnh.

“Các địa phương không được lơi lỏng trong thời gian này, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ và UBND tỉnh. Quyết không để bỏ sót bất cứ trường hợp nghi ngờ nào. Bên cạnh đó, cần đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn. Không được vì dịch bệnh mà để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu.