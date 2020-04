Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện là một trong những phong trào tích cực của toàn thể cán bộ viên chức Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, mang đậm tính nhân văn và càng ý nghĩa trong tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay.

Theo thống kê, tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, trung bình mỗi ngày cần khoảng 8.500ml máu để cứu sống người bệnh. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, bệnh viện đã dùng hơn 2.000 đơn vị máu và chế phẩm máu để cứu sống nhiều người bệnh. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, người dân phải thực hiện giãn cách xã hội nên số người đến tham gia hiến máu tại các bệnh viện giảm đáng kể.

Trước tình hình đó, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam phải vận động toàn thể cán bộ viên chức trong đơn vị cùng tham gia hiến máu tình nguyện để có nguồn máu cứu sống người bệnh.

Bác sĩ CKII Nguyễn Ngọc Văn Khoa - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, cho biết: “Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chiến dịch hiến máu nhân đạo phải hoãn lịch. Để chủ động đảm bảo đủ nguồn máu trong ngân hàng máu của bệnh viện, chúng tôi phải chỉ đạo xuống từng khoa phòng vận động cán bộ viên chức tham gia hiến máu kịp thời. Kết quả, bệnh viện đã huy động được cơ số máu dự trữ, kịp thời bổ sung nguồn máu cho các hoạt động điều trị, cấp cứu người bệnh”.

Với phương châm “Hiến máu an toàn - đừng ngại Covid-19”, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đảm bảo công tác tiếp nhận và cung cấp máu trong thời điểm chống dịch với 3 tiêu chí: An toàn cho người hiến máu; An toàn cho người nhận máu và An toàn cho nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và cung cấp máu. Do đó, khi đến hiến máu, các tình nguyện viên phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi hiến máu và trả lời trung thực các câu hỏi phiếu đăng ký về tình trạng sức khỏe và các câu hỏi bổ sung về nguy cơ có liên quan đến Covid-19.

Bác sĩ Nguyễn Thế Tuấn - Khoa sản của bệnh viện, chia sẻ: “Nhận được thông tin từ Đoàn thanh niên, bệnh viện đang cần máu hiến nên mình đăng ký ngay. Lần hiến máu này khác hơn những lần trước vì phải mang khẩu trang cẩn thận, trước khi vô phòng lấy máu phải sát khuẩn tay. Dù vậy, mọi người cũng không áp lực lắm”.

Trước tình hình dịch Covid-19, việc đảm bảo các điều kiện an toàn cho người hiến máu là vấn đề đặt lên hàng đầu. Kỹ thuật viên trưởng Trịnh Ngọc Phước - Khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết: “Với thông điệp “Phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Đừng quên hiến máu cứu người”, trong thời điểm toàn dân phòng chống dịch, mỗi người dân cần phải bảo vệ sức khỏe bản thân, nhưng chúng ta cũng cần nghĩ đến sức khỏe cộng đồng bằng việc tham gia hiến máu”.