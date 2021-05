Hoàn thành kết nối camera giám sát cơ sở cách ly tập trung trước 10.5

(QNO) - Ngày 7.5, UBND tỉnh ban hành Công văn 2644 về thực hiện Công điện số 597 (ngày 5.5.2021) của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 liên quan đến hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung.

Triển khai hệ thống camera giám sát tại cơ sở cách ly tập trung. Ảnh: VINH ANH

Để xây dựng hệ thống giám sát kết nối camera giám sát ở cơ sở cách ly tập trung về hệ thống giám sát tập trung do Bộ TT-TT chỉ định, UBND tỉnh giao Sở TT-TT thông chủ trì, phối hợp Sở Y tế, VNPT Quảng Nam, các cơ sở cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý và các khu cách ly tập trung có thu phí đối với người nhập cảnh tại khách sạn do UBND tỉnh quyết định thành lập, khẩn trương thực hiện việc khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống camera tại các cơ sở cách ly tập trung.

UBND tỉnh thống nhất phương án kết nối với hệ thống giám sát tập trung, phục vụ công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19; hoàn thành trước ngày 10.5.2021.

Các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh cử đầu mối đại diện và gửi danh sách về Sở TT-TT (họ tên, chức danh, số điện thoại liên hệ, địa chỉ e-mail); phối hợp với Sở TT-TT, VNPT Quảng Nam trong việc khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống camera, kết nối với hệ thống giám sát tập trung.

Do tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 cấp bách, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện đúng tiến độ, đạt kết quả.