Hội An có ca nghi dương tính với Covid-19 liên quan đến BN 2982

(QNO) - Tối 4.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh thông tin nhanh về ca nghi ngờ dương tính xuất hiện tại TP.Hội An. Được biết, đây là vợ của BN 2982 vừa được Bộ Y tế công bố.

Theo đó, liên quan đến BN 2982 hiện có 47 trường hợp F1, trong đó, 40 trường hợp tại Hội An và 7 trường hợp Điện Bàn. Kết quả xét nghiệm có 46 mẫu âm tính và 1 mẫu nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2, là vợ của BN 2982 có địa chỉ thường trú tại Cẩm An, TP.Hội An, hiện đang làm spa.

Từ ngày 22.4, trường hợp này có mặt tại quán Sambo (đường Hai Bà Trưng, Hội An). Từ 22 - 26.4, ở nhà không đi đâu.

Ngày 27.4, buổi sáng tiếp xúc với 2 người tới học việc tại spa (cả 2 đều ở Điện Dương, thị xã Điện Bàn, đã khai báo y tế);

Ngày 28.4, buổi sáng chỉ ở nhà, chiều đến tiệm tóc Kiều Oanh (An Bàng, Hội An), và đi khám thai tại Bệnh viện Hoàn Mỹ (do bác sĩ H., bác sĩ T. khám) sau đó đến tầng 3, Lottemart (TP.Đà Nẵng). Tối cùng ngày, cùng chồng và nhóm bạn của chồng có mặt tại quán Ốc Phố Cổ - Hội An;

Ngày 29.4, mua mì nhà bà Nghị tại Cẩm An, (có đeo khẩu trang) sau đó về nhà chăm con. Khoảng 17h, ăn bánh canh bà Quýt (đường Thanh Hóa, phường Tân An).

Ngày 30.4, buổi sáng ở nhà, buổi chiều đi ăn bánh canh bà Quýt cùng chồng, sau đó đến homestay Đường Bờ Biển, An Bàng, Cẩm An thăm gia đình chị L. (gia đình đang Quy Nhơn - đã khai báo y tế). Có tiếp xúc với một nhân viên phục vụ tại homestay, người Bình Định (đã trở về quê và khai báo y tế tại Bình Định);

Mua tạp hóa tại tiệm Minh Vân - Cẩm An, tiếp xúc với anh M. (có đeo khẩu trang), không nhớ rõ ngày.

Từ ngày 2.5, ngoài ở nhà buổi sáng, buổi chiều có tiếp xúc với P.L (khách đến làm spa ở khối Hà Quảng Tây, Điện Dương, Điện Bàn), ăn bánh kẹp bà Xí ở đường Hai Bà Trưng, Hội An, đi uống cafe Highland đường Hai Bà Trưng.

Tối ngày 3.5, sau khi phát hiện chồng dương tính SARS-CoV-2 (tức BN 2982), chị được đưa đi cách ly tập trung và chiều 4.5 có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại tình trạng sức khỏe ổn định, không triệu chứng.