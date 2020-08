Hội An phong tỏa, cách ly tập trung 531 trường hợp F1

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP.Hội An, tính đến ngày 5.8, có 531 trường hợp F1 trên địa bàn thành phố được phong tỏa, cách ly tập trung.

Ông Nguyễn Văn Lanh – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, các trường hợp F1 được phong tỏa, cách ly tập trung tại các khu cách ly cụ thể như sau: tại Trạm Y tế phường Cẩm Châu có 19 trường hợp; Trạm Y tế xã Cẩm Hà 26 trường hợp; Trạm Y tế xã Cẩm Thanh 51 trường hợp; Bệnh viện Đa khoa Hội An 23 trường hợp; Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung 150 trường hợp; Trường Cao đẳng Công nghệ - kinh tế và thủy Lợi 147 trường hợp; chùa Bảo Thắng (phường Sơn Phong) 29 trường hợp; thiền tự Bảo Châu (phường Cẩm Châu) 10 trường hợp; khu phong tỏa An Hội 17 trường hợp; khu phong tỏa Thịnh Mỹ 44 trường hợp; cách ly tại chỗ ở một số chùa khác 15 trường hợp.

Tính đến nay, ngành y tế đã lấy 678 mẫu xét nghiệm, trong đó có 14 mẫu dương tính, 338 mẫu âm tính với Covid-19. Ngoài ra còn có 2 trường hợp bệnh nhân người Hội An dương tính từ kết quả xét nghiệm của các bệnh viện Đà Nẵng. Số trường hợp F1 đã kết thúc thời gian cách ly là 17 trường hợp; còn lại đang tiếp tục cách ly.