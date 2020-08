Khoanh vùng dập dịch

Là hai trong số các địa phương bùng phát dịch Covid-19 sớm nhất trên địa bàn tỉnh và có nguy cơ lây lan mạnh nên TP.Hội An và thị xã Điện Bàn đã triển khai quyết liệt các giải pháp dập dịch, bước đầu kiềm chế, kiểm soát được tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Điện Bàn chủ động trong việc kết nối các nguồn lực hỗ trợ cho những khu vực bị phong tỏa trên địa bàn thị xã. Ảnh: Q.T

Bao vây các khu vực nguy cơ

Chỉ vài ngày sau khi phát hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng tại Đà Nẵng (ngày 25.7), TP.Hội An cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch khi ghi nhận những ca bệnh đầu tiên liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nên thành phố đã chủ động đề xuất và phong tỏa tạm thời ngay hai khu vực nguy cơ cao gồm khối phố An Hội (phường Minh An) và khối phố Thịnh Mỹ (phường Cẩm An). Trên thực tế, tại 2 khu vực này sau đó đã phát hiện thêm nhiều bệnh nhân Covid-19 nhưng phần lớn đều là F1 của hai bệnh nhân đầu tiên nên cơ bản được kiểm soát.

Cụ thể, tại khối Thịnh Mỹ có thêm 6 trường hợp lây nhiễm liên quan đến bệnh nhân 547 thì có đến 5 người trong gia đình này và nằm trong khu vực phong tỏa còn lại 1 người trú tại xã Cẩm Thanh. Với tình hình cơ bản được kiểm soát, khối phố Thịnh Mỹ hiện đã được dỡ bở phong tỏa, như vậy trên địa bàn TP.Hội An chỉ còn khu vực khối An Hội vẫn đang tiếp tục trong diện phong tỏa.

Tại thị xã Điện Bàn, địa phương đã sớm phong tỏa nhiều khu vực ở xã Điện Hồng, Điện Trung, Điện Thọ và phường Điện Nam Đông, nhờ đó đến nay chưa ghi nhận phát sinh các tình huống lây nhiễm chéo phức tạp trong cộng đồng và tất cả khu vực trên đã được dỡ bỏ phong tỏa từ ngày 18.8. Tại 4 khu vực trên ghi nhận tổng cộng 16 ca mắc Covid-19 và tất cả đều là người trong gia đình hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Hà – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết: “Với sự hỗ trợ tích cực của lực lượng y tế tỉnh, địa phương đã hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả công dân sinh sống trong khu vực phong tỏa của 4 xã, phường này và tín hiệu tích cực là khoảng 5.500 mẫu đều cho kết quả âm tính”.

Như vậy trên địa bàn thị xã chỉ còn một vài điểm phong tỏa cục bộ liên quan đến bệnh nhân 905 ở phường Điện Nam Bắc và bệnh nhân 982 ở xã Điện Hòa đang được lực lượng y tế địa phương tích cực truy vết, lấy kết quả xét nghiệm các trường hợp liên quan.

Giảm tải sức ép

Ở thời điểm dịch bệnh manh nha bùng phát, chính quyền hai địa phương Hội An, Điện Bàn đã chủ động khoanh vùng, dập dịch và qua thời gian, nhiều trường hợp hoàn thành cách ly tập trung giúp sức ép về sức chứa các khu cách ly đã được giảm tải.

Tại TP.Hội An, ở những ngày cao điểm (10.8) có lúc số lượng F1 cần phải cách ly tập trung lên đến hơn 700 người khiến thành phố phải liên tục chủ động rà soát và thành lập đến 9 khu cách ly tập trung. Hiện nay, số lượng F1 cần cách ly tập trung tại Hội An đã giảm xuống còn khoảng 350 người.

Trong bối cảnh lực lượng y tế công còn mỏng và phải chia sức cho nhiều bệnh nhân phải điều trị các bệnh lý khác, thì sự vào cuộc “chia lửa” của hệ thống y tế, giáo dục tư nhân đóng trên địa bàn của TP.Hội An và thị xã Điện Bàn trong công cuộc chống dịch Covid-19 rất đáng ghi nhận.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương (TP.Hội An) đã hỗ trợ nguồn nhân lực, vật lực cùng thành phố truy vết, dập dịch. Trường Đại học Phan Châu Trinh và Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (Điện Bàn) hỗ trợ tỉnh trong công tác xét nghiệm nhiều mẫu bệnh phẩm Covid-19 của các địa phương khu vực phía bắc bằng phương pháp Realtime RT-PCR. Nhờ đó, phát hiện sớm các ca bệnh dương tính, nghi ngờ dương tính để thông báo nhanh cho lực lượng chức năng của TP.Hội An, thị xã Điện Bàn sớm khoanh vùng dập dịch.

Theo ông Nguyễn Xuân Hà, ngoài việc khen thưởng động viên đội ngũ y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho địa phương, thị xã cũng bố trí cho lực lượng y tế, công an làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung nghỉ ngơi ở các khách sạn tại địa phương sau khi hoàn thành nhiệm vụ để giảm tải sức ép, bảo đảm sức khỏe cho lực lượng tuyến đầu chống dịch này.