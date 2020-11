Không để dịch bệnh xảy ra sau thiên tai

Ngày 2.11, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn có chuyến kiểm tra về công tác y tế trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai tại Quảng Nam; khảo sát thực tế tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My - nơi đang điều trị 9 nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn tặng thiết bị y tế cho Quảng Nam. Ảnh: MOH

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao Trung tâm Y tế Bắc Trà My đã khẩn trương thực hiện các biện pháp dự phòng, tiến hành khử trùng tiêu độc tại các địa điểm sạt lở đất, chôn xác gia súc gia cầm để không gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời nhấn mạnh, việc các địa phương của Quảng Nam cần làm lúc này là vệ sinh tốt môi trường không được để dịch bệnh xảy ra; tăng cường dinh dưỡng cho người dân ở những khu vực vừa có thiên tai, không được để người dân phải ăn mì gói dài ngày; trợ giúp tâm lý cho những người có gia đình bị mất do sạt lở đất và lũ lụt. Bên cạnh đó cần rà soát, rút kinh nghiệm để ứng phó với cơn bão số 10, bảo đảm an toàn cho cơ sở y tế cũng như cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Nhân chuyến làm việc, đoàn công tác tặng ngành y tế tỉnh 25 bộ dụng cụ phòng chống bão lụt, 500 nghìn viên xử lý nước Aquatabs. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã thăm hỏi, động viên và tặng quà các bệnh nhân bị thương do sạt lở đất đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My và Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, cùng một số gia đình bị thiệt hại nặng bởi bão số 9 tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ.