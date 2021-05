Kích hoạt hệ thống phòng chống dịch

Xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng cũng như kích hoạt lại các khu cách ly trên địa bàn, kiểm soát chặt tuyến biên giới... là những yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh đề ra.

Tham dự cuộc làm việc cùng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh diễn ra ngày 4.5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị người dân bình tĩnh nhưng không chủ quan, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 nâng cấp độ phòng dịch theo từng ngày, từng buổi và phải theo dõi diễn tiến thường xuyên của dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành địa phương sẵn sàng phương án phòng chống dịch, thậm chí xoay chuyển tình thế trong trường hợp cấp bách.

Nhiều thách thức

Điều khá lo lắng hiện nay là sinh phẩm, vật tư xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn Quảng Nam đang cạn kiệt. Ông Trần Văn Kiệm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam cho biết, hiện nay đơn vị thiếu máy xét nghiệm, vật tư sinh phẩm không còn.

“Sắp tới chúng tôi được yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, do đó việc trang bị vật tư sinh phẩm là điều rất cấp bách. Nhân lực xét nghiệm có thể huy động ngay, nhưng không có trang thiết bị và vật tư sinh phẩm thì không thể làm được gì” - ông Kiệm nói.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, nếu tính cả việc huy động thêm 3 máy xét nghiệm từ Trường Đại học Phan Châu Trinh và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thì năng lực xét nghiệm của Quảng Nam một ngày được khoảng 6.000 mẫu. Nhưng cái khó hiện tại, theo ông Văn là việc mua sinh phẩm, nếu qua đấu thầu các bước mất thời gian khá lâu.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tải - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cho biết, dù là đơn vị được chỉ định điều trị Covid-19 nhưng hiện bệnh viện không có máy xét nghiệm. Chưa kể chi phí hỗ trợ nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm lẫn cách ly vẫn chưa có.

Ông Nguyễn Văn Văn đưa ra nhận định về điểm chung của 2 ca dương tính gần đây đều phát hiện khi đã hết thời gian cách ly 14 ngày và 3 lần xét nghiệm âm tính.

“Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu dừng cho phép người hết thời hạn 14 ngày cách ly ra ngoài. Thời gian cách ly bao lâu hiện vẫn chưa có quyết định. Tuy nhiên, cần phải biết rằng, quy định sau khi kết thúc cách ly, người dân phải di chuyển bằng phương tiện máy bay hoặc tàu hỏa và tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày. Tuy nhiên các ca này lại di chuyển bằng xe khách nên khi phát hiện dương tính sẽ rất khó truy vết” - ông Văn nói. Chưa kể, tại các khu cách ly tập trung hiện nay, vấn đề xử lý rác thải, nước thải chưa đảm bảo và điều người dân lo lắng là gần khu dân cư.

Kiểm soát chặt chẽ các tuyến

Kịp thời đấu tranh, xử lý hành vi nhập cảnh trái phép và tung tin thất thiệt

Hôm qua 4.5, trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, hiện nay Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an cũng như chỉ đạo cụ thể của UBND tỉnh trong phòng chống dịch, có các biện pháp giải pháp không để dịch bệnh lây lan. Công an tỉnh yêu cầu công an các địa phương, nhất là đội ngũ cơ sở tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đặc biệt tăng cường quản lý, phát hiện kịp thời các đối tượng nhập cảnh trái phép để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định. Thời điểm hiện tại, các đơn vị phải nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý người nước ngoài để chủ động phối hợp các đơn vị chức năng truy vết, sàng lọc, khoanh vùng, dập dịch.

“Đối với những trường hợp tung tin, thông tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh trên mạng xã hội, các đơn vị nghiệp vụ sẽ tăng cường các biện pháp để kịp thời rà soát, tiếp nhận thông tin và xử lý thích đáng theo mức độ hành vi vi phạm. Những hành vi này từng xảy ra và Công an tỉnh cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe, tránh việc thông tin giả về tình hình dịch gây hoang mang cho cộng đồng” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.

(T.C)