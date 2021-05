Kiểm soát cách ly tập trung có thu phí

Quy chế tổ chức đón tiếp, bàn giao, quản lý, điều hành và bảo vệ khu cách ly tập trung có thu phí đối với người nhập cảnh tự nguyện cách ly tại khách sạn, resort vừa được ban hành để kiểm soát vận hành của các cơ sở này trên địa bàn Quảng Nam. Báo Quảng Nam cuối tuần ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp sát sườn xung quanh vấn đề đang được dư luận quan tâm này.

Một khách sạn thực hiện cách ly tập trung có thu phí tại TP.Hội An. Ảnh: Q.T

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TRẦN VĂN TÂN: QUẢN LÝ TRỰC TIẾP TẠI KHÁCH SẠN LÀ CHỦ THỂ QUAN TRỌNG

Việc thông qua quy chế này giúp các khu cách ly tập trung có thu phí trên địa bàn tỉnh có cơ sở để tiếp nhận, vận hành một cách bài bản nhất, đảm bảo an toàn trong quá trình cách ly người nhập cảnh.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh nhận thấy, chủ hoặc quản lý trực tiếp tại khách sạn đóng vai trò rất quan trọng nên đã bổ sung chủ thể này làm Phó Ban điều hành khu cách ly có thu phí đối với người nhập cảnh tại khách sạn thay vì chỉ là thành viên như thời gian qua.

Ngày 12.5, UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức đón tiếp, bàn giao, quản lý, điều hành và bảo vệ Khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 có thu phí tại khách sạn. Quy chế này dựa trên ý kiến đóng góp của địa phương và sở ban ngành liên quan. Theo đó, Quy chế áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân liên quan, các khách sạn thực hiện cách ly tập trung có thu phí đối với người nhập cảnh tại khách sạn và các đối tượng khác thuộc diện phải cách ly bắt buộc tự nguyện trả chi phí. Quy chế này chỉ áp dụng trên địa bàn Quảng Nam.

Dù đã ban hành, cơ quan quản lý vẫn sẵn sàng tiếp thu, điều chỉnh các nội dung trong quy chế cho phù hợp nhất với điều kiện thực tiễn vì tình hình ở cơ sở có thể biến đổi từng ngày, từng giờ.

Tuy nhiên, tỉnh cũng xác định là bất cứ đoàn nhập cảnh nào muốn về cách ly trên địa bàn tỉnh cũng phải đúng kế hoạch đã được duyệt trước và cho về từng đợt chứ không thể ồ ạt. Việc xây dựng kế hoạch cách ly tập trung cũng tính toán để không dồn hết vài nghìn người về một khu vực nhỏ như TP.Hội An. Bên cạnh đó, các khách sạn cũng phải có phương án, lộ trình lao động đảm bảo an toàn cho nhân viên cũng như hồi phục sức khỏe của họ.

Về thông tin một đoàn người nhập cảnh từ Hoa Kỳ đến Việt Nam vì mục đích công việc và đã tiêm vắc xin Covid-19 có mong muốn cách ly tại Quảng Nam, lãnh đạo tỉnh sẵn sàng hỗ trợ tiếp nhận theo đúng quy định nếu được giao nhiệm vụ đón đoàn này. Đồng thời xem đây là một bài test thử nghiệm để đón khách du lịch theo dạng chuyến bay charter sau này.

Trong hơn một năm từ lúc bùng phát dịch, Quảng Nam đã trải qua nhiều đợt dịch và dần tích lũy kinh nghiệm ứng phó hiệu quả nên đề nghị các khách sạn là khu cách ly tập trung có thu phí chuẩn bị tâm thế tiếp cận bình tĩnh hơn. Đơn cử như năm ngoái, có khách sạn dù được tỉnh vận động nhưng không làm thì nay xung phong đăng ký xin được đón người nhập cảnh về cách ly tại cơ sở.

BÀ NGÔ THỊ KIM ANH - QUẢN LÝ KHÁCH SẠN ÊMM HỘI AN: TÍCH LŨY KINH NGHIỆM VẬN HÀNH QUA MỖI ĐỢT CÁCH LY

Về khách sạn ÊMM Hoi An, chúng tôi đã đăng ký nhận người cách ly từ tháng 4.2020. Đến nay, đơn vị đã trải qua vài đợt nhận người cách ly là chuyên gia, người lao động về từ Đức, Nhật Bản… Tất nhiên, việc đón người từ nước ngoài về cách ly để phòng dịch gặp không ít khó khăn, nhất là đợt đầu tiên. Tâm lý của nhân viên lúc đó hết sức e ngại, nên chúng tôi phải tìm cách trấn an, cho lực lượng này tham gia lớp tập huấn do ngành y tế tổ chức để nắm được quy trình vận hành an toàn.

Quy chế đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với từng đối tượng. Đối với khách sạn, chỉ phục vụ mục đích cách ly phòng chống Covid-19, không phục vụ mục đích khác, đồng thời đảm bảo các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, bố trí thêm phòng chờ, camera, trạm gác và không được phép tiếp tế đồ ăn từ bên ngoài vào trong khu cách ly. Đối với người nhập cảnh cách ly phải có giấy xác nhận âm tính của cơ quan y tế có thẩm quyền trước khi nhập cảnh 5 ngày. Đối với nhân viên khách sạn phải được tập huấn về các biện pháp phòng chống lây nhiễm, vệ sinh khử khuẩn cũng như các bước xử lý khi có người sốt, ho, đau họng, khó thở và cam kết tự nguyện tham gia làm việc.

Sau mỗi đợt đón người cách ly, chúng tôi tích lũy thêm kinh nghiệm về quy định, công tác sắp xếp sinh hoạt cho người nhập cảnh để vừa đảm bảo nhu cầu sinh hoạt trong khuôn khổ của người cách ly, đồng thời không để sai sót trong công tác phòng chống dịch. Khi có quy chế này thì chúng tôi đã giải tỏa được một số vướng mắc, nhất là công tác sắp xếp vận chuyển cho người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly.

Về người nhập cảnh, tất cả đoàn đã cách ly tại khách sạn ÊMM Hoi An đều chuẩn bị tâm lý từ trước khi về đây và tự nguyện chấp hành đúng quy định phòng dịch. Chỉ có một tâm tư ở đoàn hiện tại, do thời gian cách ly tập trung nâng từ 14 lên 21 ngày nên một số công dân có điều kiện kinh tế eo hẹp rất lo lắng về chi phí phát sinh.

Thấu hiểu điều này, chúng tôi đã có thỏa thuận và chia sẻ chi phí đến 50% trong 7 ngày cuối cùng mặc dù chi phí trong quá trình vận hành của khách sạn cũng rất lớn. Đặc biệt, có trường hợp quá khó khăn không thể chi trả thêm khoản nào nữa, khách sạn cũng rất chia sẻ và đang tính phương án miễn phí hoặc kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ phần nào cho trường hợp này.

ÔNG NGUYỄN VĂN LANH - PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP.HỘI AN: MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CÁCH LY TẠI KHÁCH SẠN LÀ HỢP LÝ

Vừa rồi TP.Tam Kỳ có đưa một số chuyên gia người nước ngoài ra khu cách ly tập trung tại khách sạn của Hội An. Và như vậy buộc phải có một quy trình khác so với việc đưa thẳng người nhập cảnh về các sân bay, cửa khẩu.

Tôi nghĩ chúng ta phải dự lường chuyện các khu cách ly có thu phí tại Hội An, Duy Xuyên không chỉ dành cho người nhập cảnh cách ly mà cả đối tượng là các F1 của địa phương khác có nhu cầu về khách sạn cách ly hoặc trường hợp theo yêu cầu của tỉnh đưa về khách sạn cách ly chẳng hạn.

Khi có quy chế này thì địa phương sẽ có cơ sở để giải quyết phát sinh, nhất là đáp ứng nhu cầu của không ít gia đình muốn thực hiện cách ly tập trung có thu phí tại các khách sạn thay vì các khu cách ly của cộng đồng do Nhà nước tổ chức. Do đó, tôi nghĩ việc mở ra thêm nhóm đối tượng được cách ly tại các khu này, không chỉ dành riêng cho đối tượng nhập cảnh là rất cần thiết.

Một vấn đề tồn tại thời gian qua là đối tượng nhập cảnh từ các nước về không chỉ ở độ tuổi thanh niên mà còn có người già hoặc trẻ em, người có bệnh nền… cần người chăm sóc. Tất cả cần phải xét nghiệm và tuân thủ quy trình của khu cách ly.

Quy chế với bộ khung yêu cầu như vậy cơ bản khá chuẩn và tùy tình hình thực tiễn chúng tôi sẽ góp ý thêm với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh vì phần lớn khách sạn dùng làm khu cách ly đều nằm trên địa bàn TP.Hội An.

Hiện nay, các khu cách ly trong cộng đồng do Nhà nước quy định tại Hội An gồm Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung hoặc Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung hoặc trung tâm y tế, các trạm y tế đều nằm trong khu dân cư.

Trong khi các khách sạn, resort tại Hội An nếu tính ở cách xa khu dân cư thì chỉ có vài cái. Xa như thế nào theo thuật ngữ của ngành y tế, biên độ an toàn của nó là bao nhiêu, số lượng dân cho đến cự ly với nhà dân… cần phải có hướng dẫn cụ thể.

Điều quyết định trong công tác phòng chống dịch là quản lý bên trong nghiêm ngặt nhưng bên ngoài cũng phải đảm bảo các điều kiện an toàn. Bên cạnh đó, người cách ly được phục vụ ti vi, internet để đáp ứng nhu cầu giải trí tại chỗ và để ban quản lý làm việc.

Ngoài ra, nhân viên phục vụ khách sạn, tiếp xúc gần với người cách ly phải ở luôn tại khu cách ly và họ phải được xét nghiệm trước và sau khi kết thúc thời gian phục vụ cách ly. Cuối cùng, Hội An rất mong tỉnh có cơ chế tăng cường một đội công tác chuyên môn về y tế hỗ trợ Hội An trong thời điểm này.