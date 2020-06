Làm lại cuộc đời nhờ Methadone

Đã từng sa ngã, lầm lỡ, nhưng với quyết tâm từ bỏ ma túy và làm lại cuộc đời, thời gian qua, nhiều bệnh nhân đã kiên trì đến với cơ sở điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, nhiều trường hợp đã cai nghiện thành công, có việc làm ổn định để tự lo cho bản thân, phụ giúp gia đình và hòa nhập cộng đồng.

Bệnh nhân uống Methadone tại cơ sở điều trị cai nghiện Methadone Tam Kỳ. Ảnh: T.H

Thời gian qua số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Địa bàn tỉnh Quảng Nam rộng và phức tạp, đã có 17/18 địa phương cấp huyện có người nghiện ma túy. Tính đến ngày 15.6.2019, số người nghiện có hồ sơ quản lý trên địa bàn toàn tỉnh là 2.103 trường hợp; số người nghiện các chất dạng thuốc phiện đang điều trị cai nghiện bằng Methadone là 502 bệnh nhân.

Quyết tâm cai nghiện

Anh H.N.A. từng là người nghiện ma túy nặng, mỗi ngày phải tốn 500 - 700 nghìn đồng cho chất gây nghiện, lúc muốn xài thoải mái phải mất từ 1 - 2 triệu đồng. Ý thức được nguy hại của ma túy đối với sức khỏe và hao tốn tiền bạc, anh H.N.A. đã tự cai và nhiều lần đi cai nghiện nhưng đều thất bại, chỉ một thời gian ngắn đã tái nghiện. Thế nhưng từ khi anh N.A. đăng ký tham gia điều trị tại cơ sở điều trị cai nghiện Methadone Tam Kỳ, anh quyết tâm cai nghiện ổn định từ đó đến nay.

“Uống Methadone hằng ngày đã giúp tôi dần quên đi ma túy, ăn uống ngon miệng và thể trạng khỏe hơn nhiều so với trước đây. Hiện nay tôi đã khỏe mạnh, tìm được công việc ổn định và phụ giúp vợ chăm sóc gia đình, con cái…” - anh A. phấn khởi cho biết.

Vì sĩ diện, đua đòi, ham vui nên anh V.T.T. dính vào ma túy, đánh mất rất nhiều thứ quan trọng trong cuộc đời, hạnh phúc gia đình đổ vỡ, tài sản tiêu tán, hàng xóm láng giềng xa lánh, mất niềm tin ở người thân. Được một người bạn đang điều trị bằng Methadone giới thiệu, với quyết tâm cai nghiện để làm lại cuộc đời, năm 2017 anh T.T. đăng ký cai nghiện ma túy bằng Methadone và được uống thuốc điều trị cai nghiện tại cơ sở Tiên Phước. Từ đó đến nay, dù trời mưa hay nắng, anh cũng đến cơ sở nhận và uống thuốc đều đặn.

“Nhờ điều trị bằng Methadone mà tôi không còn thèm nhớ đến ma túy, sức khỏe hồi phục nhiều. Tôi đã xin vay vốn để trồng lan và nay xuất bán đi khắp các tỉnh, thu nhập ổn định. Nhờ đó tôi có điều kiện chăm lo sức khỏe cho ba mẹ già yếu” - anh T. tâm sự.

Chuyên gia cũng là tri kỷ

Quảng Nam hiện có 1 cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam và 5 cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế tại Tiên Phước, Thăng Bình, Điện Bàn, Quế Sơn và Phước Sơn.

Ông Trần Văn Kiệm - Giám đốc CDC Quảng Nam cho biết: “Để điều trị cai nghiện ma túy bằng Methadone hiệu quả, ngoài sự quan tâm chăm lo, giúp đỡ của người thầy thuốc, gia đình và xã hội, còn rất cần sự quyết tâm của chính bệnh nhân - yếu tố này quyết định 50% của sự thành công trong điều trị. Bệnh nhân phải kiên trì uống thuốc hằng ngày chứ không được điều trị gián đoạn. Mục tiêu của điều trị duy trì bằng thuốc Methadone là giảm hoặc ngừng sử dụng bất hợp pháp heroin và các chất dạng thuốc phiện khác, cải thiện tình trạng sức khỏe, cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng ở những bệnh nhân đang điều trị. Đặc biệt, giảm lây truyền các bệnh lây truyền qua đường máu - liên quan đến tiêm chích các chất dạng thuốc phiện và giảm tội phạm liên quan đến sử dụng các chất dạng thuốc phiện”.

Bác sĩ Võ Trường Lưu - Phó Trưởng khoa Phòng chống HIV/AIDS, phụ trách Cơ sở điều trị cai nghiện Methadone cho biết: “Phần lớn bệnh nhân khi tham gia điều trị cai nghiện bằng Methadone tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt lẫn tinh thần và thể chất, cải thiện cuộc sống,... Bên cạnh đó cũng sẽ giảm nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tiêm chích không an toàn như HIV, viêm gan C, viêm gan B và đặc biệt giảm đáng kể nguy cơ sốc thuốc do sử dụng ma túy. Hơn 97% số bệnh nhân đang tham gia điều trị đã vào liều duy trì thì không còn sử dụng các chất dạng thuốc phiện”.

Với phương châm: “Khi chăm sóc chúng tôi là chuyên gia - Khi trò chuyện chúng tôi là tri kỷ”, đội ngũ thầy thuốc tham gia công tác điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện tại các cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh luôn tận tình, chu đáo điều trị cho bệnh nhân. “Không chỉ nhiệt tình tư vấn, điều trị cho bệnh nhân, các y bác sĩ còn trò chuyện, quan tâm chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống của từng bệnh nhân, động viên chúng tôi sống lạc quan hơn. Nhờ đó, nhiều bệnh nhân nghe theo, kiên trì điều trị, mang lại kết quả tốt và cũng nhờ vậy mà thoát khỏi ma túy, làm lại cuộc đời” - chị N.T.V., đang kiên trì điều trị nghiện ma túy bằng Methadone chia sẻ.