Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các đơn vị y tế

Chiều 25.2, nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2021), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến thăm, động viên đội ngũ y bác sĩ trên địa bàn Quảng Nam và Bệnh viện C Đà Nẵng.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: X.H

Thăm các đơn vị Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên, y bác sĩ các đơn vị nói riêng và ngành y toàn tỉnh nói chung, đồng thời khẳng định, tỉnh luôn quan tâm, đầu tư cả về cơ sở vật chất, nhân lực cho ngành y. Đồng chí cũng nhấn mạnh, thời gian tới, các đơn vị và ngành y tế cần tiếp tục chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc, đẩy mạnh công tác quản lý dược, quản lý khám chữa bệnh trên địa bàn; kết hợp tốt giữa đầu tư của nhà nước với nguồn xã hội hóa để phục vụ thật tốt nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân... Đồng chí chúc sức khỏe và mong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành y phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

* Trước đó, thăm Bệnh viện C Đà Nẵng, đồng chí Lê Văn Dũng gửi lời chúc mừng, thăm hỏi đến đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, y bác sĩ của bệnh viện, chia sẻ với sự vất vả của ngành y tế Đà Nẵng nói chung và Bệnh viện C Đà Nẵng nói riêng trong thời gian qua để phòng chống dịch Covid-19; đồng thời đánh giá cao năng lực của đơn vị trong việc xử lý, khống chế tốt ổ dịch Covid-19 bùng phát tại bệnh viện vào cuối tháng 7.2020. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Dũng đã trao quà động viên và chúc bệnh viện C Đà Nẵng tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian đến.