Lấy mẫu xét nghiệm 51 trường hợp tiếp xúc gần với chồng bệnh nhân 981

(QNO) - Sáng nay 19.8, ông Hoàng Văn Chân - Chủ tịch UBND thị trấn Khâm Đức (Phước Sơn) cho biết, địa phương đang lấy mẫu xét nghiệm đối với 51 trường hợp có tiếp xúc gần với ông N.T.C. (34 tuổi, chồng bệnh nhân 981).

Ngành y tế Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: C.Đ

Theo ông Chân, ngay sau khi Bộ Y tế công bố ca bệnh 981 (thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An), UBND thị trấn Khâm Đức đã ra thông báo về việc khai báo y tế đối với các trường hợp tiếp xúc với ông N.T.C. (ông C. coi thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Khâm Đức vào ngày 8 - 9.8). Qua rà soát, hiện có 51 trường hợp tiếp xúc gần với ông C. và đang được cách ly tập trung tại khu nội trú của Trường THPT Khâm Đức.

Ông Chân cho hay, trong sáng nay ngành y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm 51 trường hợp này; đồng thời phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực xung quanh Trường THPT Khâm Đức. Bên cạnh đó, chính quyền thị trấn Khâm Đức cũng đang tiếp tục rà soát thêm các trường hợp F2 để cách ly y tế tại nhà.

Thị trấn Khâm Đức yêu cầu những ai tiếp xúc gần với ông C. từ ngày 8 - 10.8 phải đến Trạm Y tế thị trấn hoặc Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, cách ly y tế.

Trong khi đó, ngành y tế tỉnh cho biết, kết quả xét nghiệm lần 1 của ông N.T.C. vào sáng nay là nghi dương tính Covid-19.