Lịch trình đi lại của cháu bé 8 tuổi nhiễm Covid-19 ở Hội An

(QNO) - Chiều nay 10.8, Bộ Y tế công bố 6 ca mắc Covid-19 mới; trong đó Quảng Nam có thêm một bệnh nhân (BN), 8 tuổi, ở TP.Hội An.

BN sinh năm 2012, ở đường Phan Đăng Lưu, phường Tân An, TP.Hội An, đang là học sinh, cháu ngoại ca bệnh 774. BN sống với cha mẹ.

Tối 23.7, BN được mẹ chở đến nhà bà ngoại (BN 774) nhưng chỉ có mẹ vào phòng riêng tiếp xúc với bà. Đến 24.7, BN ở nhà bà ngoại, ngoài tiếp xúc với bà ngoại, còn có mợ và đứa em. Lúc 17 giờ cùng ngày, BN được mẹ chở đi học bóng rổ tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (Hội An). Tại đây, BN tiếp xúc với một thầy giáo (đường Hậu Xá, phường Thanh Hà, Hội An) và 12 bạn học cùng trú ở Hội An.

Sáng 25.7, BN học tiếng Anh tại nhà cô H. (đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân An). Tại đây, BN tiếp xúc với 9 người (7 người ở Hội An, 2 người Duy Xuyên).

Từ 15 giờ ngày 25.7 đến 10 giờ ngày 26.7, BN cùng cha mẹ và những người bạn của gia đình đến lưu trú tại Ann Retreat (đường Thoại Ngọc Hầu, phường Cẩm Phô, Hội An). Tại đây BN ở cùng phòng với 2 người. Tối 26.7, BN sốt cao 39 độ, đến sáng 27.7 được cha đưa đi khám bệnh tại phòng khám bác sĩ P. (đường Hải Thượng Lãn Ông, Hội An), chỉ tiếp xúc với bác sĩ.

Từ 28.7 đến 7.8, BN ở tại nhà, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với người nhà, cách ly bắt đầu từ ngày 1.8. Ngày 7.8 được lấy mẫu xét nghiệm tại Trạm Y tế phường Tân An. Ngày 9.8 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện BN điều trị tại Khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc (Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam), sức khỏe bình thường, không ho, không sốt.