Nâng mức vốn đầu tư Bệnh viện Đa khoa An Hiền lên 230 tỷ đồng

(QNO) - UBND tỉnh đã chấp thuận điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa An Hiền lên mức 230 tỷ đồng.

Dự án Bệnh viện Đa khoa An Hiền xây dựng tại phường Hòa Thuận (TP.Tam Kỳ) do Công ty CP Bệnh viện Đa khoa An Hiền làm chủ đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 4.5.2019 với tổng vốn đầu tư 102 tỷ đồng.

Ngày 7.6.2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1523 chấp thuận điều chỉnh vốn đầu tư của dự án lên 230 tỷ đồng; trong đó vốn góp của nhà đầu tư 47 tỷ đồng, vốn huy động 183 tỷ đồng theo đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Công ty CP Bệnh viện Đa khoa An Hiền và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và đầu tư.

Bệnh viện Đa khoa An Hiền có quy mô 100 giường bệnh, diện tích đất sử dụng 5.000m2. Khi hoàn thành, bệnh viện góp phần đáp ứng nhu cầu về khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong và ngoài tỉnh.