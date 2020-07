Người dân liên hệ với y tế địa phương khi có đến một số địa bàn thuộc TP.Đà Nẵng

(QNO) - Hôm nay (26.7), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam đã có văn bản thông báo đến người dân Quảng Nam cần liên hệ ngay y tế địa phương nếu đã đến một số địa bàn thuộc TP.Đà Nẵng.

Từ ngày 25 - 26.7, Bộ Y tế xác nhận 2 ca bệnh 416, 418 mắc Covid-19 tại Đà Nẵng.

Trước tình hình việc giao lưu đi lại giữa Quảng Nam - Đà Nẵng của người dân rất thường xuyên và lịch trình di chuyển phức tạp của ca bệnh trước khi cách ly nên nguy cơ bệnh xâm nhập vào Quảng Nam là rất cao. Vì vậy, CDC Quảng Nam thông báo người dân đã từng đến TP.Đà Nẵng trong thời gian gần đây cần liên hệ ngay với y tế địa phương.

Cụ thể: Đi khám bệnh hoặc chăm sóc người thân tại các cơ sở y tế Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, Bệnh viện quận Hải Châu, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C Đà Nẵng. Tham dự tiệc cưới tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới For You Place (đường 2/9, Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) vào ngày 18.7.2020. Thăm bà con hoặc đến làm việc tại: tổ 8, phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) và tổ 3, phường Thanh Bình (quận Hải Châu).