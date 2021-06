Nội soi tiêu hóa ống mềm trong mổ cho bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa

(QNO) - Lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thực hiện nội soi tiêu hóa trong mổ, cấp cứu thành công bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa từ ruột non.

Bệnh nhân L.T.B. (nữ, 67 tuổi, quê huyện Tiên Phước) có tiền sử xuất huyết tiêu hóa, đã phẫu thuật cắt đoạn ruột non xuất huyết do polyp. Lần này bệnh nhân vào viện trong tình trạng suy thận mạn, đại tiện phân đen kéo dài. Bệnh nhân đã được nội soi dạ dày, nội soi đại trực tràng bằng ống mềm nhưng không tìm được tiêu điểm chảy máu.

Nhận thấy đây là trường hợp nặng, cần cấp cứu kịp thời, êkip bác sĩ các Khoa Nội thận nội tiết, Ngoại tiêu hóa và Nội tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã hội chẩn khẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân, kết hợp nội soi ruột non bằng ống mềm trong mổ, phát hiện tiêu điểm chảy máu cách góc tá hổng tràng 20cm.

Bác sĩ Dương Quốc Trung - Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa cho biết, đây là vị trí không thể quan sát được nếu nội soi tiêu hóa thông thường mà phải dùng đến nội soi có bóng (bóng đơn hoặc bóng đôi). Các bác sĩ đã cắt đoạn ruột non chảy máu, tái lập lưu thông. Ca mổ tiến hành thuận lợi; bệnh nhân đã hết xuất huyết, ăn uống tốt và xuất viện sau hơn 10 ngày điều trị.

Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thực hiện nội soi tiêu hóa trong mổ. Theo bác sĩ Dương Quốc Trung, ruột non là vị trí nội soi khó tiếp cận nhất của đường tiêu hóa. Đối với ruột non, không thể soi bằng kỹ thuật soi mềm thông thường (vì ruột non quá dài và cuộn khúc) mà phải dùng nội soi viên nang hoặc kỹ thuật nội soi bóng đơn hoặc bóng đôi. Với điều kiện chưa được trang bị các kỹ thuật cao cấp, thì nội soi ống tiêu hóa trong mổ đã mở ra một hướng đi mới cho các bác sĩ và người bệnh, giúp phát hiện và xử lý những tổn thương ở ruột non.