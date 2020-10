Phẫu thuật thành công bệnh nhân bị vỡ tử cung

(QNO) - Sáng nay 20.10, bác sĩ Nguyễn Huy Thông - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tây Giang cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một bệnh nhân nữ bị vỡ tử cung hiếm gặp.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: H.T

Bệnh nhân là chị Nguyễn Thị Thu S. (38 tuổi, thôn Achiing, xã A Tiêng, Tây Giang), có tiền sử 2 lần mổ lấy thai và đang mang thai lần 3 khoảng 14 tuần tuổi.

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều 19.10, chị S. đột ngột đau bụng dữ dội, người mệt lã, mồ hôi ra nhiều nên người nhà điện gọi y tế xã đến khám. Tại đây, mạch chị S. được xác định với nhịp nhanh nhỏ, huyết áp không đo được nên được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu.

Sau đó được siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ hội chẩn toàn viện và chẩn đoán chị S. bị vỡ tử cung/thai lần 3 khoảng 14 tuần kèm vết mổ cũ, tiên lượng bệnh rất nặng.

Để kịp thời cứu chữa, Trung tâm Y tế huyện huy động toàn thể y - bác sĩ, nhân viên y tế có đồng nhóm máu O với chị S. để hiến máu cứu người bệnh. Đồng thời chuyển chị S. vào phòng phẫu thuật cấp cứu, các bác sĩ hút ra khoảng hơn 2.000ml máu. Do vậy, chị S. có biểu hiện bị choáng do mất máu nên ekíp phẫu thuật vừa hồi sức tích cực nâng huyết áp, vừa truyền 6 đơn vị máu đồng nhóm, duy trì huyết áp bảo đảm an toàn cuộc phẫu thuật.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ thực hiện phẫu thuật, chị S. được phẫu thuật khâu phục hồi tử cung cầm máu thành công, duy trì ổn định các chỉ số sinh tồn. Hiện chị S. đã qua cơn nguy kịch, rút ống nội khí quản, tự thở được và hồi tỉnh.

Đây là trường hợp hy hữu vỡ tử cung trong thai kỳ khoảng 14 tuần tuổi đầu tiên được phẫu thuật cấp cứu thành công tại Trung tâm Y tế huyện Tây Giang.