Phòng chống dịch Covid-19: Cẩn trọng nhưng không hoang mang

Sáng 27.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh họp bàn với các sở ngành, địa phương liên quan đến việc triển khai công tác phòng chống dịch. Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh cần cẩn trọng, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhưng không hoang mang trước diễn biến của dịch.

Địa phương chủ động vào cuộc

Nhấn mạnh những diễn biến cực kỳ phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế cho hay, các trường hợp F1, F2 liên quan đến những ca dương tính với Covid-19 được phát hiện tại TP.Đà Nẵng vừa qua đều có lịch trình đi lại khá phức tạp. Trong khi đó, tỉnh vẫn đang phải thực hiện cách ly tập trung cho 324 người về từ Canada. Những ngày qua, các ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở đều củng cố lại hoạt động, phối hợp chặt chẽ cùng Đà Nẵng, Quảng Ngãi là những nơi phát hiện ca dương tính để khẩn trương khoanh vùng, truy vết, đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan.

Đồng thời, tăng cường thông tin tuyên truyền người dân chủ động khai báo, triển khai phòng chống dịch cho gia đình và cộng đồng, cập nhật liên tục những chỉ đạo của tỉnh, Trung ương về phòng chống dịch. Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế tăng cường việc khai báo y tế, hạn chế số người vào ra ở các địa điểm này. Khó khăn hiện tại là sinh phẩm xét nghiệm, sở đã báo cáo lên Bộ Y tế.

Ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết, sau khi ghi nhận ca bệnh 416, địa phương đã triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, đưa các trường hợp có nguy cơ vào cách ly tập trung, đồng thời chỉ đạo các ban ngành ở cơ sở tăng cường giám sát, hỗ trợ đối với những trường hợp yêu cầu cách ly tại nhà. Trước mắt, Tam Kỳ đã chủ động củng cố các khu cách ly tập trung. Tam Kỳ đề xuất cần tăng cường giám sát, thực hiện các biện pháp phòng dịch ở cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời xem xét việc tạm dừng hoạt động các trường mầm non, tư thục trên địa bàn.

Trên địa bàn Hội An, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND thành phố cho hay, người dân chủ động thông tin thông qua mạng xã hội giúp chính quyền xác minh, có biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly đối với những trường hợp có nguy cơ. Thành phố đã sử dụng nhiều kênh để thông tin tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là huy động truyền thanh cơ sở, sử dụng loa phóng thanh di động để người dân, doanh nghiệp nắm bắt các chỉ đạo của tỉnh, Trung ương, từ đó chủ động phòng chống dịch.

“Từ thực tiễn của đợt đầu chống dịch, Hội An đề nghị tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường, tránh trục lợi bằng việc tăng giá hàng hóa, hàng giả… Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh xem xét yêu cầu các cơ sở bán thuốc thu thập thông tin đối với những người đến mua thuốc có biểu hiện ho, sốt…” - ông Lanh phát biểu.

Kích hoạt hệ thống phòng chống dịch

Thông tin thêm về tình hình hiện tại, ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế cho hay đang phải cách ly khá nhiều trường hợp và chủ động sẵn sàng cách ly thêm khi phát hiện có yếu tố liên quan. Người dân cần chủ động cung cấp thông tin nếu có liên quan đến các trường hợp được khuyến cáo, tránh hoang mang. Vai trò giám sát của địa phương rất quan trọng, nhất là ở từng tổ, khu dân cư.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, sau khi phát hiện các ca bệnh số 416, 419, 420, nhiều người dân nhắn tin đề nghị chính quyền nên tiến hành giãn cách xã hội như giai đoạn thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ để đảm bảo an toàn. Người dân cũng hết sức cảnh giác, phối hợp tốt trong việc thông tin những trường hợp đi về tại những nơi có trường hợp dương tính với Covid-19 như thông báo của Bộ Y tế. Tỉnh cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo ngay cho các đơn vị, địa phương, triển khai nhiều giải pháp cấp bách để phòng chống dịch. Sự vào cuộc của các lực lượng và người dân đến thời điểm hiện tại là rất tốt.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, dự báo thời gian đến Quảng Nam sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ. Cần nâng tầm, kích hoạt hệ thống phòng chống dịch từ xã đến tỉnh; các cơ quan đơn vị địa phương tập trung cho công tác phòng chống dịch, coi đây là nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, dừng các cuộc họp, hoạt động không cần thiết để chống dịch, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nắm bắt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các ban ngành phải tiếp tục truy vết, tìm kiếm các trường hợp còn lại liên quan yếu tố dịch tễ của các ca bệnh mà chưa đưa vào khu cách ly tập trung để có giải pháp phù hợp. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thành lập các khu cách ly tập trung tại địa bàn mình phụ trách, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo hộ, vật tư, nhân lực để sẵn sàng phục vụ chống dịch trong mọi tình huống, không chủ quan lơ là, nhưng cũng không hoang mang lo lắng trước dịch bệnh.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp chống lây chéo tại bệnh viện cũng như tăng cường khoanh vùng các nơi có nguy cơ cao, ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch, tạm dừng các lễ hội, hội thi, các giải thi đấu thể thao chưa thật sự cần thiết, đảm bảo hàng hóa cung ứng cho người dân trong thời gian sắp đến…

Khởi tố vụ án, tạm giữ hai đối tượng liên quan vụ người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Chiều 27.7, Công an tỉnh thông tin, cơ quan an ninh điều tra của đơn vị đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự hai đối tượng liên quan đến vụ 21 người Trung Quốc bị phát hiện có dấu hiệu nhập cảnh trái phép.

Theo đó, cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” và “Đưa hối lộ” theo Điều 348 và Điều 364 Bộ luật Hình sự; tạm giữ hình sự 2 đối tượng để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài, ngày 18.7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phát hiện một nhóm đối tượng người Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép đang lưu trú tại biệt thự du lịch T.Đ (địa chỉ Hà My Đông A, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn). Trong quá trình làm việc, một số đối tượng người Trung Quốc không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng, đồng thời bỏ trốn khỏi nơi lưu trú. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Công an TP.Hội An, Công an thị xã Điện Bàn tổ chức truy tìm và đưa vào cơ sở cách ly tập trung 21 đối tượng người Trung Quốc. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. (T.C)