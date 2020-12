Phòng chống dịch Covid-19: Phát huy tai mắt người dân

Tiếp tục tăng cường kiểm soát dịch bệnh, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng, kiểm soát người nhập cảnh trái phép… được UBND tỉnh yêu cầu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, diễn ra vào chiều 29.12.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 74 tập thể và 104 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì đã ghi nhận nhiều kiến nghị liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh từ các ngành, địa phương.

Tăng cường các chốt biên giới

Tính đến thời điểm này, Quảng Nam đã ghi nhận 107 ca bệnh Covid-19, có 3 trường hợp tử vong. Số ca mắc tại Quảng Nam chia theo 3 đợt dịch, trong đó giai đoạn có số người mắc cao nhất rơi vào tháng 7 - cũng là làn sóng dịch bệnh thứ 2 xuất hiện tại Việt Nam. Quảng Nam đứng thứ 4 trong số 45 tỉnh thành có ca nhiễm tại 45 xã phường.

Rất nhiều các biện pháp phòng chống dịch được tổ chức, trong đó Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh đã triển khai các đợt giám sát tình hình thực hiện phòng chống dịch trong các đợt cao điểm; tổ chức giao ban Ban chỉ đạo tại các Văn phòng thường trực ở Hội An và Nam Giang, giám sát, động viên các tổ Covid cộng đồng. Cùng với đó, Quảng Nam đã phong tỏa 19 tổ/thôn, khu phố tại 7 huyện và 1 bệnh viện quy mô khoảng hơn 10.000 dân, thành lập 5.484 Tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng chống Covid-19 tại cộng đồng” ở 18 địa phương.

Ông Trần Văn Kiệm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam cho rằng, ở đợt dịch lần thứ 3, tình hình vẫn đang phức tạp, tuy chưa có các F1 liên quan đến Quảng Nam nhưng địa phương cần luôn giữ tâm thế sẵn sàng.

“Các nguồn bệnh hiện được xác định bao gồm người nhập cảnh hợp pháp (được thực hiện cách ly tập trung và đang được kiểm soát tốt), nguồn thứ 2 là các mặt hàng nhập khẩu. Khó khăn nhất là nguồn bệnh từ việc nhập cảnh trái phép ở các đường mòn lối mở. Đây chính là nguồn gây bệnh khó kiểm soát nhất” - ông Trần Văn Kiệm nói.

Nỗ lực kiểm soát đã giúp Quảng Nam khống chế sớm dịch bệnh Covid-19. Ảnh: X.H

Liên quan đến các tuyến biên giới, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, lực lượng biên phòng vẫn đang tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các biên giới, rà soát thống kê trường hợp nhập cảnh. Quảng Nam hiện tổ chức 21 chốt biên giới với Lào, kịp thời ngăn chặn các hoạt động trái phép. Thời gian qua, công tác tổ chức chốt chặn gặp nhiều khó khăn vì điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tăng cường chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ đường mòn lối mở, tăng cường 30 cán bộ tại các chốt biên giới, đặc biệt vào thời điểm cận tết. Bộ đội Biên phòng tỉnh đang nỗ lực kiên cố hóa các chốt kiểm soát, thực hiện nhiệm vụ kép bảo vệ biên giới và phòng chống dịch bệnh... Trong khi đó, ông Arất Blúi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết, trong đầu tháng 1.2021, UBND huyện sẽ tổ chức phát động toàn dân phòng chống dịch bệnh nhằm nâng cao ý thức của người dân.

Kích hoạt tổ giám sát cộng đồng

Theo ông Trần Văn Kiệm, thời điểm cận tết, tình hình dịch bệnh sẽ càng trở nên phức tạp vì số lượng người về quê ăn tết ngày càng nhiều. Do vậy, các địa phương phải luôn quan tâm các Tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng chống Covid-19 tại cộng đồng”, cần kích hoạt các tổ giám sát ngay từ lúc này. Cùng với đó, hai biện pháp cần triển khai tại các nơi công cộng là mang khẩu trang và sát khuẩn thường xuyên...

Còn ông Nguyễn Văn Văn - Phó Gám đốc Sở Y tế cho hay, một số khu cách ly vẫn chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng chống dịch. Hiện nay, việc thực hiện cách ly người nhập cảnh cần phải kiểm soát chặt hơn.

Đối với các cơ sở lưu trú được chỉ định trở thành Khu cách ly tập trung, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho rằng, việc chỉ đạo các cơ sở lưu trú tập trung cần phải có sự thống nhất. Theo lãnh đạo TP.Hội An, việc này nên giao đầu mối về Sở Y tế. “Hiện nay, việc đưa các đoàn xe chở khách nhập cảnh về các cơ sở lưu trú phải có công an. Đối với Hội An đề nghị UBND tỉnh giao Công an tỉnh thực hiện” - ông Lanh nói.

Ông Phạm Ngọc Ẩn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ, hiện đã xuất hiện 2 biến thể của Covid-19 trên thế giới và tăng tốc độ lây lan dịch bệnh lên đến hơn 50%. Do đó, Ban chỉ đạo cần phải có sự tính toán, trong đó tăng cường kiểm soát việc cách ly tập trung. Vì chính khâu này sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng bệnh xâm nhập cộng đồng từ nguồn nhập cảnh.

“Ngoài ra, kích hoạt ngay sự giám sát của cộng đồng. Bên cạnh đó, phải tính toán đến các phương án điều trị và cơ sở cách ly trong thời gian tới. Để phòng chống dịch bệnh, điều tiên quyết phải là năng lực xét nghiệm. Cần trang bị máy xét nghiệm để giữ an toàn cho các bệnh viện” - ông Phạm Ngọc Ẩn chia sẻ.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói, quá trình phòng chống dịch Covid-19 của Quảng Nam đã rút ra được những bài học quý giá, bao gồm sự chỉ đạo chủ động kịp thời của các cấp, cũng như sự vào cuộc của hệ thống chính trị, phối hợp giữa các lực lượng tương đối nhuần nhuyễn.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt việc thông tin truyền thông, củng cố lại Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp, các lực lượng... để người dân không rơi vào tình trạng chủ quan. Sẵn sàng ở tất cả các khâu, chủ động ở các lực lượng đơn vị, luôn mang tinh thần ứng phó với tình huống xấu có thể xảy ra. Đồng thời đề nghị các địa phương chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch trong tình hình mới. Bên cạnh đó, chính quyền, lực lượng công an, quân đội phải nắm vững địa bàn phụ trách và kiểm soát chặt chẽ người về các địa phương, phát huy sức mạnh tai mắt của người dân. Bên cạnh đó, củng cố hoàn chỉnh các khu cách ly tập trung, kể cả các khu do lực lượng quân đội và y tế quản lý, cùng với đó, có phương án quản lý các cơ sở cách ly có thu phí. Các cơ sở y tế thực hiện nghiêm quy định về bệnh viện an toàn. Có phương án xử lý kịp thời khi phát hiện ca xâm nhập...