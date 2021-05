Phú Ninh xử phạt nghiêm người không đeo khẩu trang

(QNO) - Ngày 12 - 13.5, Công an huyện Phú Ninh ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Công an huyện Phú Ninh lập biên bản xử phạt vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: H.C

Chiều 12.5, tại khu vực chợ Cẩm Khê (xã Tam Phước), lực lượng chức năng phát hiện một số trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường và tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp (mức phạt 1 triệu đồng/trường hợp).

Sáng 13.5, Công an huyện Phú Ninh tiếp tục kiểm tra tại khu vực đông người, có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19. Trung tá Trần Khắc Hảo - Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện cho biết, qua kiểm tra, đa số người dân chấp hành tốt việc đeo khẩu trang. Đoàn kiểm tra nhắc nhở một số hàng quán ăn uống, giải khát giữ khoảng cách an toàn và không tập trung đông người.

Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh - Huỳnh Xuân Chính chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương thành lập các tổ công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19. Cương quyết xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, nhất là không đeo khẩu trang để răn đe, giáo dục người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh.