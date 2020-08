Quân khu 5 đưa quân đội phun khử khuẩn Covid-19 tại Hội An

(QNO) - Sáng nay 2.8, Tiểu đoàn 78 hóa học (Quân khu 5) và lực lượng tăng cường từ Tiểu đoàn 906 - Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương khử khuẩn toàn khu vực phố cổ Hội An và một số khu vực có nguy cơ cao về Covid-19 khác trên địa bàn thành phố.

Lực lượng bộ đội hóa học tập kết ở khu vực phố cổ Hội An trước khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Q.T

Đợt khử khuẩn này có 13 phương tiện và 52 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam và UBND TP.Hội An.

Nạp hóa chất khử khuẩn vào các xe chuyên dụng của Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng). Ảnh: Q.T

Đoàn đã phun khử khuẩn toàn bộ khu vực phố cổ Hội An, khu vực bị phong tỏa ở khối An Hội (phường Minh An) và một số khu vực nguy cơ cao khác trên địa bàn thành phố như Bệnh viện Đa khoa TP.Hội An, chùa Bảo Thắng (phường Sơn Phong)...

Phun khử khuẩn các tuyến đường trong khu vực phố cổ. Ảnh: Q.T

Theo Đại tá Trương Quang Nhạn - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, ngoài TP.Hội An, ngày 2 và 3.8 lực lượng này cũng sẽ phun khử khuẩn tại 4 địa phương khác gồm các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình và thị xã Điện Bàn.

Phun khử khuẩn đến từng hẻm nhỏ. Ảnh: Q.T

Để đảm bảo an toàn cho người dân và thuận lợi cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, từ sáng sớm nay UBND TP.Hội An đã tăng cường lực lượng tại các chốt kiểm soát hướng dẫn người dân không di chuyển vào các khu vực được khử khuẩn.

Phun khử khuẩn trên đường Nguyễn Phúc Chu (khu vực bị phong tỏa). Ảnh: Q.T

Từng ngõ ngách trong khu vực An Hội bị phong tỏa đều được phun khử khuẩn. Ảnh: Q.T

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang diễn ra hết sức phức tạp nên việc phun hóa chất khử khuẩn của Quân khu 5 và các lực lượng tăng cường là rất cần thiết, vừa giúp ngăn ngừa dịch bệnh vừa tạo tâm lý an tâm cho cộng đồng.