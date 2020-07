Quảng Nam cách ly 106 người liên quan 2 ca bệnh Covid-19 ở Đà Nẵng

(QNO) - Trưa nay 26.7, ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế thông tin, ngành y tế đã thực hiện cách ly tổng cộng 106 người liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 416 và 418 tại Đà Nẵng.

Khu cách ly tập trung tại Thăng Bình. Ảnh: G.B

Trước đó, ngày 18.7, khoảng 100 người (chủ yếu tại Đại Lộc và TP.Hội An) cùng dự một tiệc cưới tại Nhà hàng tiệc cưới For You Palace (đường 2.9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) - địa điểm bệnh nhân thứ 416 cùng dự.

Đến trưa 26.7, khu cách ly tập trung các địa phương đã thực hiện cách ly 86 người ở Đại Lộc, Điện Bàn 6 người, TP.Hội An 11 người, Thăng Bình 2 người, tại Bệnh viện Đa Khoa Quảng Nam 1 người.

Ngành y tế cũng sẽ cử lực lượng thực hiện xét nghiệm, kiểm tra các ca liên quan đến người cách ly để giám sát cách ly tại nhà; chủ động phối hợp với TP.Đà Nẵng để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và của TP.Đà Nẵng về các biện pháp tăng cường giám sát cách ly, phát hiện ngăn chặn dịch.

Ngày 25.7, UBND tỉnh có Công văn số 4201/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. UBND tỉnh yêu cầu không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19; tăng cường triển khai các biện phòng phòng chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân không được chủ quan, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Tích cực vận động quần chúng nhân dân thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về dịch Covid-19, gây hoang mang trong cộng đồng…