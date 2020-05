Quảng Nam sẵn sàng tiếp nhận 343 người Việt Nam từ Đài Loan về cách ly (clip)

(QNO) - Theo dự kiến, sẽ có 343 người Việt Nam trở về từ Đài Loan được tiếp nhận, tổ chức cách ly tại trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (huyện Thăng Bình) vào ngày mai 29.5. Mọi công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 cũng như các điều kiện phục vụ cách ly tập trung đã được các đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chiều 28.5, trao đổi với PV Báo Quảng Nam online, ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin, đơn vị này đã chủ động phối hợp xây dựng phương án, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly số hành khách trở về trên chuyến bay VN579 từ Đài Loan về TP.Đà Nẵng dự kiến hạ cánh vào lúc 16 giờ ngày mai 29.5.

Ông Văn cho hay, trước đó, Sở Y tế nhận được thông báo bằng văn bản của Quân khu V về chuyến bay này, trong đó đề cập sẽ bàn giao cho Quảng Nam tiếp nhận, đưa về cách ly đối với 343 hành khách người Việt Nam về từ Đài Loan. Trong đó có 141 phụ nữ đang mang thai.

Trước đó, theo các văn bản của UBND tỉnh đã ban hành về quy chế tổ chức đón tiếp, điều phối, quản lý, bảo vệ khu cách ly tập trung, quy chế phối hợp các sở ban ngành và các địa phương trong công tác triển khai các khu cách ly tập trung trong phòng chống dịch Covid-19, vào ngày 16.5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã có kế hoạch tiếp nhận cách ly y tế với người trên chuyến bay này.

Hôm qua, 27.5, Sở Y tế đã ban hành quyết định điều động nhân lực y tế tham gia vào các khu cách ly tập trung này với 15 cán bộ y tế trong đó có 7 cán bộ từ Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình và 8 cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam. Đồng thời, sở cũng đã làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, bàn bạc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng và Cảng vụ Hàng không miền Trung về thủ tục, phương án đón tiếp. Phía Đà Nẵng chịu trách nhiệm khám sàng lọc và bàn giao ngay tại chỗ để đưa về khu cách ly tập trung.

“Sáng nay 29.5, đại diện Sở Y tế cũng có mặt để phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các bên liên quan để rà soát công tác hậu cần. Sở Y tế đã cấp trang thiết bị cần thiết cho đơn vị tiếp nhận cách ly để sẵn sàng phục vụ cho công tác tiếp nhận, đảm bảo an toàn thực phẩm, khử khuẩn, vệ sinh môi trường…, phân công cụ thể từng thành viên ở khu cách ly. Trong đợt này, do có có 141 phụ nữ đang mang thai nên Sở Y tế đã bổ sung thêm 2 nữ hộ sinh để chăm sóc tốt nhất cho họ. Hiện chúng tôi đang chờ Cảng vụ Hàng không cung cấp cụ thể số lượng hành khách, chủ động phân loại để người dân về tới nơi sẽ bố trí phù hợp cho từng đối tượng, và đến 30.5, sẽ triển khai xét nghiệm cho toàn bộ số hành khách này.

Đây là lần đầu tiên Quảng Nam tổ chức tiếp nhận người trở về từ nước ngoài, song với kinh nghiệm trong việc triển khai cách ly tập trung các đợt trước, cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, công tác tiếp nhận, cách ly sẽ được thực hiện chặt chẽ nhất có thể, đảm bảo an toàn cho những người được cách ly cũng như thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19”, ông Nguyễn Văn Văn thông tin.

Your browser does not support the video tag.

Cũng trong chiều nay, Thượng tá Lê Trung Thành - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác nhận, mọi công tác đảm bảo hậu cần phục vụ việc đưa đón, tiếp nhận, bố trí nơi ăn ở và chăm sóc cho những công dân này tại trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V đã hoàn tất.

“Mọi khâu từ huy động lực lượng, cung cấp nhu yếu phẩm, đảm bảo phục vụ việc ăn ở, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe cho công dân Việt Nam trở về từ Đài Loan trong thời gian cách ly tập trung sẽ được đảm bảo theo đúng quy định. Ngoài ra, mọi phương án tiếp nhận từ sân bay, vận chuyển hành khách trên chuyến bay này về khu cách ly, đảm bảo an ninh cũng được triển khai gấp rút, kỹ lưỡng, mục tiêu cao nhất là đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần tập trung cao nhất" - Thượng tá Lê Trung Thành cho hay.