Quảng Nam tiếp nhận, cách ly tập trung 130 người về từ vùng có dịch

(QNO) - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh thông tin, trong ngày 10.2 (nhằm 29 Tết), Quảng Nam tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế 130 công dân từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh Covid-19.

Đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh tại khu cách ly tập trung trong năm 2020. Ảnh: T.C

Theo đó, 130 công dân từ các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 về Quảng Nam đã được lực lượng chức năng địa phương bố trí vào các khu cách ly tập trung theo chủ trương của tỉnh về phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian cao điểm. Địa điểm bố trí cách ly tại Trung tâm Huấn luyện - bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ). Trung tâm này thuộc Trung đoàn 885 (đóng tại Tiên Phước) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (chỉ huy điều hành khu cách ly) thu phí tiền ăn (80.000 đồng/người/ngày) của công dân thuộc diện cách ly tập trung tại Trung đoàn 885 theo quy định của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19.

Các khoản chi phí như đưa đón công dân, xét nghiệm sàng lọc Covid-19, phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung (40.000/người/ngày) được ngân sách nhà nước bảo đảm. Đối với trường hợp thuộc hộ nghèo, cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ (miễn thu phí tiền ăn). Các khoản kinh phí phát sinh khác do UBND huyện Tiên Phước chi từ nguồn kinh phí của huyện.

Riêng đối với TP.Tam Kỳ, UBND tỉnh yêu cầu Công an thành phố tổ chức tuần tra, canh gác đúng quy định, bảo đảm an ninh, không để xảy ra các hiện tượng trộm cắp, gây mất trật tự khu vực cách ly, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn và điểm cách ly tập trung.

TP.Tam Kỳ sẽ ban hành quyết định phê duyệt danh sách người được cách ly tập trung, danh sách người kết thúc thời gian cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn. Cùng với đó, chịu trách nhiệm hợp đồng với Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam để thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải hằng ngày theo quy định tại khu cách ly tập trung Trung đoàn 885.

* Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh vừa có thông báo thông tin về trường hợp F1 là anh V.H.N. (SN 1984, quê thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên).



Anh V.H.N. sống tại quận 12 (TP.Hồ Chí Minh) cùng vợ và 2 con; làm việc tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 10 (TP.Hồ Chí Minh) với 18 người (BN2025 và 17 người khác), trong thời gian làm việc ít tiếp xúc với BN2025, đeo khẩu trang thường xuyên.

Ngày 6.2, anh N. từ TP.Hồ Chí Minh về Đà Nẵng trên chuyến bay VN7140, số ghế 26A. Từ sân bay Đà Nẵng di chuyển bằng xe ô tô của anh ruột về nhà ba mẹ tại thị trấn Nam Phước.

Lúc 13 giờ ngày 8.2, anh N. đến Trạm Y tế thị trấn Nam Phước khai báo y tế; 10 giờ ngày 9.2 được đưa vào khu cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 10.2, anh V.H.N. có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.