Quyết tâm đẩy lùi Covid-19

Những ngày qua, sau hàng loạt ca nhiễm vi rút nCoV được phát hiện trong cộng đồng, các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai nghiêm ngặt biện pháp phòng chống, chung tay quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19.

Điểm tiếp nhận hỗ trợ lương thực, vật tư, nhu yếu phẩm tại Cơ quan Quân sự huyện Đại Lộc. Ảnh: H.L

Phong tỏa và hỗ trợ

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều ngày qua, tại chốt kiểm soát ngã ba Đại Hiệp (huyện Đại Lộc), tổ công tác gồm lực lượng Công an tỉnh, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện cùng với công an, dân quân xã Đại Hiệp tích cực làm nhiệm vụ, đón người và các phương tiện tham gia giao thông đi từ hướng Đà Nẵng vào Đại Lộc và ngược lại để kiểm tra thân nhiệt người điều khiển và người ngồi trên xe, thu thập thông tin cơ bản về người và phương tiện qua lại...

Những ngày qua, các cấp hội, đoàn thể của huyện Đại Lộc đã tổ chức nhiều đợt tặng quà, hỗ trợ nước suối, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế phục vụ chống dịch ở các chốt kiểm soát; tham gia nấu ăn, hỗ trợ thực phẩm, vận chuyển trang thiết bị phục vụ tại khu cách ly số 1 và số 2 của huyện (tổng số hơn 320 người). Hội phụ nữ còn vận động trao tặng khẩu trang, mặt nạ chống giọt bắn, dung dịch sát khuẩn cho tiểu thương tại các chợ.

Ông Hoàng Trung Dũng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc cho biết, Tiểu đoàn hóa học 78 Bộ Tham mưu - Quân khu 5 đã tiến hành phun thuốc sát khuẩn tại 2 khu cách ly và một số địa phương như Xóm Mới - Hòa Đông, Ái Nghĩa; thôn Đức Hòa, Đại Nghĩa; thôn Hòa Hữu, Đại Hồng; chợ Hà Nha, Đại Đồng; chợ Ái Nghĩa, chùa Giác Nguyên và các tuyến đường tại thị trấn Ái Nghĩa.

Tại thị xã Điện Bàn, khu vực thôn Châu Lâu và một phần thôn Đông Đức của xã Điện Thọ, là địa bàn có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh Covitd-19 được lệnh tiến hành phong tỏa với thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 3.8. Ngay trong đêm 2.8, lực lượng Công an thị xã đã trắng đêm cùng chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân thực hiện lệnh phong tỏa, cũng như chốt chặn, đảm bảo an ninh trật tự. Công tác chốt chặn cũng được triển khai nghiêm ngặt tại 3 khu vực phong tỏa khác, gồm: thôn Nam Hà, xã Điện Trung; tổ 1 và chợ Lai Nghi thuộc khối phố 7B, phường Điện Nam Đông; tổ 4, thôn Giao Ái, xã Điện Hồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh - Phó Trưởng công an thị xã Điện Bàn cho biết, mặc dù phải căng mình, trắng đêm thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các khu vực phong tỏa, chốt chặn đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Đồng thời xác định cuộc chiến phòng chống dịch bệnh sẽ còn lâu dài trong thời gian tới nên đều ý thức tự bảo vệ bản thân khi làm việc trong vùng có nguy cơ cao.

Người dân Tây Giang tiến hành khai báo y tế. Ảnh: HIỀN THÚY

Triển khai các biện pháp cấp bách

Ở huyện Tây Giang, dù chưa phát hiện ca dương tính với Covid-19, tuy nhiên công tác phòng chống dịch bệnh đã được UBND huyện chỉ đạo thường xuyên, yêu cầu các cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng, UBND các xã tuyệt đối không lơ là, không chủ quan. Huyện phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh tại các xã biên giới, đặc biệt là tại cặp cửa khẩu phụ Tây Giang - Kà Lừm, đường mòn lối mở với các cụm bản giáp biên của huyện Kà Lừm (tỉnh Sê Kông, Lào).

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh, phức tạp, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang - Bhling Mia yêu cầu cơ quan, ngành chức năng tích cực vận động quần chúng nhân dân thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý kịp thời. Các Đồn Biên phòng A Nông, A Xan, Ga Ry tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các điểm chốt chặn trên địa bàn, không để bất cứ trường hợp nào nhập cảnh trái phép vào địa bàn huyện.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Núi Thành đã chủ động kích hoạt biện pháp phòng chống. Tại Công ty TNHH Liên doanh may Như Thành - Cụm công nghiệp Trảng Tôn, khối 1, thị trấn Núi Thành, công ty tổ chức ăn trưa cho công nhân theo các khung giờ khác nhau và ngồi giãn cách, mỗi bàn 2 người, có vách ngăn.

Chị Bùi Thị Linh - cán bộ phụ trách y tế của công ty cho biết, công ty đã chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay, cấp phát khẩu trang; tăng cường hỗ trợ, giám sát, vệ sinh; đặc biệt, xây dựng phòng cách ly tạm thời và tăng cường nhân viên y tế hỗ trợ phòng trường hợp có người lao động xuất hiện triệu chứng nghi ngờ.

Ông Lâm Quyền Quý - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh may Như Thành chia sẻ, biện pháp vệ sinh phòng dịch được công ty áp dụng và duy trì từ sau Tết Nguyên đán đến nay. Những biện pháp tăng cường không chỉ đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 mà còn xây dựng môi trường làm việc an toàn, giúp người lao động yên tâm làm việc...

Ông Nguyễn Văn Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Núi Thành cho biết, ngay khi có thông tin về diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, cùng với chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, chỉ đạo của UBND huyện, Liên đoàn Lao động huyện Núi Thành đã triển khai các văn bản đến tất cả công đoàn cơ sở, đặc biệt là 19 công đoàn trong doanh nghiệp để kích hoạt và thực hiện tốt các biện pháp nhằm vừa sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch hiệu quả.

Kiểm soát chặt nguồn lây

Liên tục trong những ngày qua, người dân trên địa bàn TP.Tam Kỳ chủ động đến trạm y tế các xã, phường thực hiện khai báo y tế, có người vừa trở về từ các vùng có dịch, có người chỉ đến và trở về từ thời điểm dịch bệnh chưa được công bố tại TP.Đà Nẵng. Từng đến Đà Nẵng vào khoảng giữa tháng 7, ngay sau khi nhận được thông tin về tình hình dịch bệnh, chị Lê Thị Phương Thảo (trú phường An Xuân) đã đến trạm y tế phường khai báo y tế.

Chị Thảo chia sẻ: “Sự chủ động khai báo y tế của những người trở về từ vùng có dịch là việc làm cấp thiết trong thời điểm hiện nay, khi mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp từng ngày”.

Còn ông Phạm Hồng Tài - Phó Chủ tịch UBND phường Phước Hòa cho biết, địa phương đã thành lập các tổ công tác đến từng khối phố tuyên truyền vận động người dân từ vùng có dịch trở về phải tiến hành khai báo y tế. Đối với những trường hợp cách ly tại nhà, địa phương cử lực lượng thường xuyên giám sát việc thực hiện theo đúng quy định... Tính đến thời điểm này, Tam Kỳ đã thực hiện cách ly tập trung 150 trường hợp tại khu cách ly Ký túc xá Trường Trung cấp Nghề kinh tế - kỹ thuật và đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Trung - Tây Nguyên, 38 trường hợp cách ly tại bệnh viện và 2.000 trường hợp cách ly theo dõi tại nhà.

Sáng 4.8, sau khi Bộ Y tế công bố mới các ca dương tính với Covid-19, trong đó có trường hợp bệnh nhân 643 (trú tại thôn Tiên Phú Tây, xã Tiên Mỹ), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Tiên Phước đã tiến hành họp khẩn. Qua thông tin dịch tễ của bệnh nhân 643, huyện Tiên Phước đã khoanh vùng những người tiếp xúc gần với bệnh nhân (diện F1) gồm chồng, con gái, con rể, ngay lập tức đưa đi cách ly tập trung tại Khu cách ly Trường THCS Lý Tự Trọng (thị trấn Tiên Kỳ); những trường hợp thuộc diện F2 được các địa phương ra quyết định cách ly y tế tại nhà, giám sát chặt chẽ; người diện F3 được vận động tự cách ly tại nhà, không ra ngoài nếu không có việc thực sự quan trọng.

Tiên Phước đã phối hợp với Sở Y tế đưa bệnh nhân 643 đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Núi Thành). Đối với các trường hợp ở cùng phòng với bệnh nhân 643 tại Khu cách ly tập trung Trường THCS Lý Tự Trọng được đưa vào diện theo dõi đặc biệt để sớm phát hiện bệnh nếu có các triệu chứng. Các trường hợp F1, F2, những người tham gia chốt kiểm soát tại Tiên Sơn, cán bộ Trạm Y tế Tiên Mỹ, cán bộ Văn phòng thống kê xã Tiên Mỹ sẽ được ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm. Đối với tổ 1, thôn Tiên Phú Tây và tổ 28, thôn Trà Lai (xã Tiên Mỹ) được UBND huyện quyết định phong tỏa cách ly khu vực theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ...

Ông Phùng Văn Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho biết, ngoài khẩn trương truy vết những người có tiếp xúc với bệnh nhân 643, huyện đã thành lập “Tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống Covid-19 tại cộng đồng” ở khu dân cư. Mỗi tổ quản lý 30 - 40 hộ dân, trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tiếp tục rà soát người về từ những vùng có dịch bệnh trong thời gian gần đây.