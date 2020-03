Sẵn sàng đón công dân từ vùng dịch

Chiều 18.3, kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (Thăng Bình), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để đưa vào vận hành khu cách ly, sẵn sàng đón công dân trở về từ vùng dịch.

Khu vực cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V. Ảnh: VINH ANH

Đảm bảo các điều kiện cần thiết

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh - đơn vị được UBND tỉnh giao quản lý các khu cách ly cho biết, khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V có 5 tầng, mỗi tầng 20 phòng, diện tích 2.500m2, nằm ở xa khu dân cư, thoáng gió, thuận tiện cho tiếp nhận.

Theo đó, tầng 1 được bố trí để tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe ban đầu cho công dân, đồng thời là nơi nghỉ ngơi dành cho bộ phận chỉ huy và lực lượng phục vụ. Từ tầng 2 đến tầng 5 là nơi ở dành cho công dân được cách ly.

Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức 1 bếp ăn tại trường với tiêu chuẩn suất ăn bộ binh là 57 nghìn đồng/người/ngày (14 ngày). Riêng lực lượng phục vụ (nuôi quân, quân y, bảo vệ…) được bố trí thêm 29 nghìn đồng/người/ngày (16 ngày).

Ngoài ra, tiêu chuẩn nhu yếu phẩm, tạp chí, dụng cụ cấp dưỡng, khăn mặt là 105 nghìn đồng/người/đợt. Đã trang bị nhà ăn, nhà bếp, dụng cụ cấp dưỡng tiếp nhận của nhà trường 37 mặt hàng; đồng thời sử dụng vật chất tại kho của Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng phục vụ ăn uống cho khoảng 600 người.

Ngoài ra, đã bảo đảm đủ 600 suất chăn, màn; tổ chức di chuyển, bố trí sắp xếp 240 giường sắt, 75 giường gỗ vào 74 phòng, bảo đảm 555 chỗ nằm; chuẩn bị 24 xe ô tô làm phương tiện vận chuyển… Đồng thời đảm bảo hệ thống điện chiếu sáng, quạt mát; hệ thống cấp nước và tổ chức vệ sinh toàn bộ khu vực cách ly.

Sẵn sàng đưa vào vận hành

Theo Thượng tá Bùi Nghi Lâm – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V, sau khi có chỉ đạo của tỉnh, nhà trường đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh kịp thời bàn giao cơ sở vật chất, trang thiết bị chuẩn bị khu vực cách ly. Trong trường hợp cần thiết, nhà trường sẽ niêm phong, di chuyển các vật dụng, sách báo trong thư viện để trưng dụng làm chỗ nghỉ ngơi cho cán bộ, y tế, chiến sĩ…

Lãnh đạo Trung tâm Y tế Thăng Bình đề nghị, tỉnh có phương án cụ thể để xử lý tình huống có người dương tính trong khu cách ly. Vì nếu đưa về Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình sẽ không đảm bảo do lực lượng và cơ sở vật chất không đáp ứng.

Ông Nguyễn Văn Văn – Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, đối với khu cách ly, khi nghi ngờ có người dương tính với Covid-19 sẽ nhanh chóng được đưa về Trung tâm Y tế Thăng Bình để cách ly, kiểm tra, theo dõi. Trường hợp có kết quả dương tính thì sẽ đưa lên bệnh viện tuyến trên cách ly, điều trị.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tối thiểu để đảm bảo điều kiện cách ly. Bố trí kinh phí để trang bị các thiết bị cần thiết, nhất là phải có Wifi tốc độ mạnh để phục vụ công dân. UBND tỉnh thống nhất với các đề xuất mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ khu cách ly của Bộ CHQS tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao Sở GT-VT huy động 30 xe khách để đảm bảo việc vận chuyển đưa đón công dân trở về từ vùng dịch từ sân bay về khu cách ly. Giao Sở Y tế cung cấp các vật tư y tế cần thiết cho khu vực cách ly; chỉ đạo Trung tâm Y tế Thăng Bình chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn tại khu cách ly này; Công an tỉnh chỉ đạo Công an Thăng Bình tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở khu cách ly. Đặc biệt, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình chịu trách nhiệm ra quyết định đưa người vào cách ly tập trung và sau khi hoàn thành theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh...