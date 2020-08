Sáng nay 18.8, Quảng Nam cho xuất viện 11 bệnh nhân Covid-19 (CLIP)

(QNO) - Sáng nay 18.8, tại Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn), Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam tổ chức công bố xuất viện cho 6 bệnh nhân mắc Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Phó Trưởng ban Chỉ đạo tham dự.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam trao chứng nhận xuất viện cho các bệnh nhân. Ảnh: A.N

Theo bác sĩ Nguyễn Tải - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, 6 bệnh nhân này đều đảm bảo các tiêu chí về công tác điều trị, nhiều lần có kết quả âm tính, đủ điều kiện ra viện.

Các bệnh nhân xuất viện gồm: bệnh nhân 519 (SN 1980, phường Minh An, TP.Hội An), bệnh nhân 549 (SN 1965, chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, TP.Hội An), bệnh nhân 563 (SN 1979, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn), bệnh nhân 564 (SN 2001, thị trấn Đông Phú, Quế Sơn), bệnh nhân 551 (SN 1985, chùa Bảo Thắng) và bệnh nhân 616 (SN 1986, phường Điện Ngọc, Điện Bàn).

Chia sẻ niềm vui với các bệnh nhân khỏi bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh biểu dương tinh thần trách nhiệm trong điều trị, chăm sóc bệnh nhân của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Đồng thời biểu dương những nỗ lực của các bệnh nhân trong việc chấp hành phương pháp điều trị, cách ly của bệnh viện.

Đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị sau khi trở về địa phương, các bệnh nhân tiếp tục thực hiện việc cách ly tại nhà, chủ động cùng người thân chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng.

* Sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức công bố xuất viện cho 5 bệnh nhân mắc Covid-19.

Trao giấy ra viện cho 5 trường hợp khỏi bệnh Covid-19. Ảnh: Đ.ĐẠO

Năm trường hợp xuất viện gồm: bệnh nhân 433 (nữ, xã Điện Thọ, Điện Bàn), bệnh nhân 643 (nữ, xã Tiên Mỹ, Tiên Phước), bệnh nhân 834 (nam, xã Đại Thắng, Đại Lộc), bệnh nhân 773 (nam, phường Cẩm Phô, TP.Hội An) và bệnh nhân 622 (nữ, thị trấn Đông Phú, Quế Sơn).

Clip công bố xuất viện 5 trường hợp khỏi bệnh Covid-19 (thực hiện ĐOÀN ĐẠO):

Tất cả bệnh nhân này có sức khỏe ổn định và có 3 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp với SARS-CoV-2, đảm bảo các yêu cầu được xuất viện theo quy định của Bộ Y tế. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân sẽ tự cách ly, theo dõi tại nhà trong vòng 14 ngày.