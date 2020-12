Số ca mắc các bệnh truyền nhiễm giảm

Thông tin từ Sở Y tế, trong năm 2020, số ca mắc các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh như sởi, tay chân miệng, sốt rét, sốt xuất huyết giảm đáng kể so với năm 2019.

Tính đến hết tháng 11, ghi nhận từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có 412 ca mắc tay chân miệng, giảm 57,3% so với cùng kỳ năm 2019. Năm nay không có trường hợp mắc sốt rét ác tính hay tử vong do sốt rét. Riêng bệnh sốt xuất huyết có xu hướng tăng dần trong các tháng cuối năm, dù số ca mắc giảm 74,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tính đến hết tháng 11 có gần 2.600 ca mắc sốt xuất huyết và 86 ổ dịch tại 16/18 địa phương. Tất cả ổ dịch đều được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy định. Hiện nay, còn 13 ổ dịch nhỏ tại 13 xã của 5 huyện đồng bằng.

Trong năm 2020, ngành y tế Quảng Nam đã tổ chức khám sàng lọc bệnh lao cho 18.000 đối tượng. Đến nay, chỉ số phát hiện bệnh lao các thể giảm dần, hiện còn 78 trường hợp/100.000 dân (thấp hơn so với năm 2019 là 99 trường hợp/100.000 dân). Tỷ lệ điều trị thành công duy trì trung bình trên 90% dù hiện nay các huyện vùng cao tỷ lệ điều trị thành công còn thấp. Cùng với đó, ngành y tế khám sàng lọc bệnh phong cho hơn 66.000 đối tượng; phát hiện 2 trường hợp mắc phong trong năm 2020. Đến nay, toàn tỉnh có 13/18 huyện và 73/244 xã có người mắc bệnh phong. Tổng số người mắc bệnh phong đang quản lý là 130, hiện có 10/13 huyện được công nhận loại trừ bệnh phong cấp huyện.