Tam Kỳ phun thuốc khử trùng tại các trường học

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona gây ra, UBND TP.Tam Kỳ đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với Phòng GD-ĐT tổ chức phun thuốc khử trùng toàn bộ trường học trên địa bàn.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 2.2, các nhân viên của Trung tâm Y tế thành phố sẽ sử dụng hóa chất Cloramin B 25% tiến hành phun khử trùng 56 trường học (từ bậc mầm non đến THCS) trên địa bàn thành phố. Ngay trong chiều 2.2, nhân viên y tế đã tiến hành phun thuốc khử trùng tại Trường Tiểu học Kim Đồng (phường An Mỹ) và Trường Mầm non Sơn Ca (phường Tân Thạnh).