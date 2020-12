Tạo điều kiện tối đa cho nghiên cứu vắc xin Covid-19 trong nước

(QNO) - Chiều 21.12, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về vắc xin phòng Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và công nghệ, các cơ quan chức năng xác định khả năng sản xuất vắc xin của các doanh nghiệp trong nước để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, kịp thời.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tạo điều kiện tối đa cho nghiên cứu vắc xin Covid-19. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, cả nước ta trong giai đoạn hiện nay cần tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách trách nhiệm, cụ thể trong lúc chưa có vắc xin, mà có vắc xin rồi thì cũng phải phòng chống Covid-19 chủ động, trách nhiệm, đặc biệt là thực hiện “Thông điệp 5K” mà Bộ Y tế đưa ra.

“Nêu cao tinh thần cảnh giác vẫn là quan trọng nhất” - Thủ tướng nhấn mạnh. Đồng thời yêu cầu các trung tâm, thành phố lớn phải có chương trình kiểm tra, đôn đốc nghiêm túc, không để lặp lại việc vi phạm các quy định, quy chế cách ly.

Về sản xuất vắc xin trong nước, cần khuyến khích, động viên, hỗ trợ các đơn vị trong nước nghiên cứu, triển khai trên tinh thần tạo điều kiện tối đa. Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và công nghệ, các cơ quan chức năng xác định khả năng sản xuất vắc xin của các doanh nghiệp trong nước để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, kịp thời.

Bộ Y tế tìm hiểu kinh nghiệm thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covid-19 của các nước trên thế giới để đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm lâm sàng vắc xin Nano Covax nhằm sớm có vắc xin trong nước; hỗ trợ Công ty Nanogen, đặc biệt tìm kiếm đối tác nước ngoài trong việc thử nghiệm lâm sàng vắc xin Nano Covax giai đoạn 3.

Học viện Quân y chủ trì phối hợp với Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam và các đơn vị có liên quan xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và phát triển vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm ở người, bao gồm việc đầu tư xây dựng phòng nghiên cứu đạt an toàn sinh học cấp 3 hoặc 4. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Quốc phòng ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai đề án này.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP

Về vấn đề mua vắc xin của nước ngoài, cần sớm có một cơ số vắc xin cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân. Bộ Y tế hoàn thiện đề án cụ thể về số lượng, đơn giá, đối tượng tiêm, phương thức, hiệu lực vắc xin, xác định mua của nước nào là phù hợp nhất. Bên cạnh ngân sách nhà nước, cần xã hội hóa để có các nguồn lực cần thiết cho việc này.

Bộ Y tế cần tìm kiếm thêm các nhà cung cấp, các hình thức hợp tác mua sắm vắc xin, thậm chí cả đóng gói ở Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu vắc xin thúc đẩy quá trình thử nghiệm vắc xin, làm sao có thể rút ngắn tối đa thời gian của các giai đoạn 1, 2, 3, có phương thức phù hợp, sáng tạo. Bộ Y tế lắng nghe các kênh thông tin khác nhau để chọn phương án tốt nhất, hoàn thiện trình Chính phủ.

Như đã đưa tin, Nano Covax là vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam được cấp phép tiêm thử nghiệm trên người (bắt đầu tiêm từ ngày 17.12.2020). Quá trình thử nghiệm sẽ trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ tiêm trên 60 người được chia làm 3 nhóm với 3 liều tiêm khác nhau (25mcg - 50mcg - 75mcg).

Mục tiêu của giai đoạn 1 là đánh giá tính an toàn của vắc xin. Giai đoạn 2 sẽ tiêm sau khi giai đoạn 1 tiến hành an toàn, thành công, tiêm trên 400 - 600 người để xác định liều tiêm tối ưu. Giai đoạn 3 sẽ tiêm trên ít nhất 1.500 - 3.000 người, có thể mở rộng ra 10.000 đến 30.000 người. Giai đoạn 3 mục tiêu phải đánh giá được tính an toàn, tính sinh miễn dịch và hiệu lực của vắc xin.