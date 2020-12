Thành lập khu cách ly tập trung có thu phí tại khách sạn Lụa Hội An

(QNO) - Ngày 10.12, UBND tỉnh có Quyết định số 3574 thành lập khu cách ly tập trung có thu phí đối với người nhập cảnh tại cơ sở lưu trú du lịch Lụa Hội An thuộc Công ty TNHH Lụa Hội An.

Khu vực cách ly cần đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, khử khuẩn... Ảnh: T.C

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chịu trách nhiệm bố trí nhân lực hướng dẫn, theo dõi, giám sát công tác phòng chống dịch tại cơ sở lưu trú du lịch Lụa Hội An, xử lý các trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19. Hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn môi trường trước, trong và sau thời gian chuyên gia, người nhập cảnh đến lưu trú.

UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế bố trí bộ phận chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát y tế đối với chuyên gia, người nhập cảnh tại nơi lưu trú, địa điểm họp, ký kết, nơi làm việc, địa điểm thực địa; chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở tiếp nhận điều trị các trường hợp mắc Covid-19.

Sở Y tế tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở lưu trú du lịch Lụa Hội An và việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch đối với người nhập cảnh. Tập huấn, hướng dẫn về quy trình, cách phòng chống lây nhiễm cho nhân viên phục vụ tại cơ sở lưu trú du lịch.

Quyết định nêu rõ, UBND TP.Hội An phải thành lập Ban điều hành khu cách ly có thu phí đối với chuyên gia, người nhập cảnh tại cơ sở lưu trú du lịch Lụa Hội An. Ban điều hành sẽ chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú sử dụng làm khu cách ly đảm bảo an toàn tuyệt đối, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh tại các khu cách ly có thu phí trên địa bàn.

Đối với cơ sở lưu trú du lịch Lụa Hội An, thực hiện nghiêm các biện pháp giám sát y tế, cách ly, phòng chống dịch Covid-19; phối hợp đảm bảo an ninh an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình phục vụ khách theo đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Khách sạn có nhiệm vụ thông báo giá phòng cho chuyên gia, người nhập cảnh biết đăng ký tham gia và cử đại diện tham gia Ban điều hành khu cách ly.