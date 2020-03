Thành lập Văn phòng thường trực phòng chống dịch Covid-19 tại Hội An

(QNO) - Ngày 13.3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành Quyết định 41/QĐ-BCĐ về việc thành lập Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại TP.Hội An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân (bên trái) là người phụ trách và trực tiếp chỉ đạo Văn phòng thường trực phòng chống Covid-19 tại Hội An. Ảnh: Q.T

Văn phòng thường trực tại Hội An có sự tham gia của các thành viên thuộc 15 sở ngành, địa phương, đơn vị, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phụ trách, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên.

Văn phòng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.