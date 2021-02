Thêm 4 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

* 3 bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Hải Dương khỏi bệnh

Một khu vực cách ly tại Bình Dương. Ảnh: Báo Bình Dương

(QNO) - Chiều nay 6.2, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết có thêm 5 ca mắc mới Covid-19; trong đó 4 ca ở cộng đồng ghi nhận tại Bắc Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quảng Ninh và 1 ca nhập cảnh tại Long An.

Bắc Ninh ghi nhận BN1977: F1 của BN1565; được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm ngày 28.1. Kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với vi rút SARS-CoV-2, kết quả lần 2 ngày 6.2 dương tính. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh.

TP.Hồ Chí Minh ghi nhận BN1979: bệnh nhân nam, 27 tuổi, địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An, Bình Dương. Bệnh nhân là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, đang tiếp tục điều tra dịch tễ. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh.

Bình Dương ghi nhận BN1980: bệnh nhân nam, 21 tuổi, địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An, Bình Dương. Bệnh nhân là F1 BN1979, đang tiếp tục điều tra dịch tễ. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP.Thuận An.

Quảng Ninh ghi nhận BN1981: bệnh nhân nam, 22 tuổi, địa chỉ tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Bệnh nhân là F1, liên quan ổ dịch khu công nghiệp tại TP.Chí Linh, Hải Dương; được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm ngày 28.1. Kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2, kết quả lần 2 ngày 6.2 dương tính. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh.

Long An ghi nhận BN1978: nam, 29 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội. Ngày 2.1, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VJ7139, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Long An. Kết quả xét nghiệm ngày 5.2 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Tính từ ngày 27.1 đến nay, cả nước ghi nhận 398 ca Covid-19 trong cộng đồng tại 12 tỉnh, thành: Hải Dương (290 bệnh nhân), Quảng Ninh (47), Hà Nội (23), Gia Lai (18), Bình Dương (6), Bắc Ninh (4), Điện Biên, (3) Hòa Bình (2), Hải Phòng (1), TP.Hồ Chí Minh (2), Bắc Giang (1), Hà Giang (1).

* Chiều cùng ngày, tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương), 3 bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Hải Dương được công bố khỏi bệnh, gồm BN1664, BN1665 và BN1690. Cả 3 đều là công nhân và có địa chỉ thường trú tại TP.Chí Linh, Hải Dương.

Các bệnh nhân được xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày 31.1, 2.2, 3.2, 5.2 và cho kết quả âm tính.