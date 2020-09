Thêm 5 bệnh nhân khỏi bệnh Covid-19

(QNO) - Sáng nay 1.9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam công bố xuất viện 5 bệnh nhân (BN) Covid-19 được điều trị khỏi.

Trao giấy xuất viện cho 5 trường hợp khỏi bệnh Covid-19. Ảnh: Đ.YÊN

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính nhiều lần với vi rút SARS-CoV-2, không có các dấu hiệu lâm sàng như sốt, ho, khó thở và các kết quả xét nghiệm khác trong giới hạn bình thường, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam quyết định cho xuất viện đối với 5 BN. Bao gồm: BN 931 (phường Minh An, TP.Hội An), BN 562 (xã Điện Trung, Điện Bàn), BN 599 (thị trấn Hà Lam, Thăng Bình), BN 626 (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên), BN 462 (phường Minh An).

Bệnh viện tặng vật tư y tế và dặn dò BN tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà. Ảnh: Đ.YÊN

Đến nay còn 43 BN Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.