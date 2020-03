Thêm 6 trường hợp làm việc ở một sân golf Điện Bàn tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 có kết quả âm tính

(QNO) - Chiều 11.3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quảng Nam thông báo: 6 trường hợp (làm việc ở một sân golf Điện Bàn) có tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân người Anh nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng có di chuyển qua địa bàn Quảng Nam đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Trong đó, có 2 người ở Tiên Phước, 2 người ở Hội An, 1 người ở Điện Bàn và 1 người ở TP.Huế.

Khu cách ly y tế tập trung tại thị xã Điện Bàn hiện cách ly 26 trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Ảnh: Q.T

Hiện các trường hợp này vẫn đang tiếp tục được cách ly 14 ngày theo đúng quy định. Riêng các trường hợp có tiếp xúc gần trú tại Thăng Bình vẫn đang chờ kết quả.

Liên quan đến 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được phát hiện ở Four Season The Nam Hai Resort (Điện Bàn) và Boutique Hội An Resort (Hội An) hiện ngành y tế đã cách ly và lấy mẫu 22 trường hợp tiếp xúc gần để gửi đi xét nghiệm chờ kết quả. Các đơn vị chức năng cũng đã khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng toàn khu vực 2 khách sạn này.

Về các trường hợp có liên quan khác trên địa bàn tỉnh, hiện có 39 trường hợp được cách ly tại nhà khách Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phân hiệu miền Trung - Tây Nguyên (TP.Hội An), 26 trường hợp được cách ly tại Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) và 36 trường hợp đang cách ly tại các cơ sở y tế khác.

Ngoài ra, Sở Y tế cho biết có 105 trường hợp đang được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà và 208 trường hợp bắt buộc theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú đúng theo quy định của Bộ Y tế.