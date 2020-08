Thứ trưởng Bộ Y tế: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam là tuyến đầu chống dịch ở miền Trung (clip)

(QNO) - Sáng nay 3.8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác đến kiểm tra việc chuẩn bị thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Núi Thành).

Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra công tác chuẩn bị điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ảnh: PHAN VINH

Ngày 1.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp nhận điều trị người bệnh dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn Quảng Nam và các tỉnh lân cận. Tiến sĩ Đinh Đạo - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, hiện nay bệnh viện thu dung, điều trị cho 15 ca mắc Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (giữa) khẳng định, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam là tuyến đầu chống dịch ở miền Trung. Ảnh: PHAN VINH

Suốt thời gian qua bệnh viện gấp rút triển khai công tác chuẩn bị; động viên cán bộ, nhân viên nỗ lực trong việc điều trị bệnh nhân. Bên cạnh đó cũng nhận được sự giúp sức của 20 chuyên gia đến từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Nha Trang, Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế...

Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam:

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, hôm nay đoàn kiểm tra tất cả quy trình tiếp nhận, thu dung, điều trị, phân luồng bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Giai đoạn 2 này, trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, số lượng bệnh nhân tăng, nhiều bệnh nhân nặng, đòi hỏi sự tham gia của các bệnh viện tuyến cuối ở các địa phương. Bộ Y tế tín nhiệm, giao nhiệm vụ tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 tại khu vực Quảng Nam và các tỉnh, thành lân cận của miền Trung cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Clip phát biểu của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn:

"Đây là thử thách rất lớn đối với cán bộ, nhân viên bệnh viện. Trong khi ngoài xã hội đang cách ly, giãn cách thì các bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam là những "chiến sĩ" lăn xả để khám, điều trị các ca bệnh, trở thành tuyến đầu chống dịch ở miền Trung" - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng gửi lời cảm ơn các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, những bác sĩ của các bệnh viện khác đã cử lực lượng đến hỗ trợ công tác chuyên môn, tập huấn, đào tạo, tham gia điều trị trực tiếp tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Đồng thời đánh giá rất cao chỉ trong 2 ngày chuẩn bị, đến nay cơ bản Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã sẵn sàng công tác tiếp nhận điều trị bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đang điều trị 15 bệnh nhân Covid-19. Ảnh: PHAN VINH

Ngày mai (4.8), bệnh viện bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 từ các khu cách ly và các tỉnh, thành khác. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng cho biết, Bộ Y tế sẽ hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế cho bệnh viện; đồng thời yêu cầu các đơn vị của Bộ Y tế theo dõi, hỗ trợ kịp thời chuyên môn, thiết bị, vật tư y tế để bệnh viện thực hiện tốt công tác điều trị.