Thực hiện khai báo y tế toàn dân: Yêu cầu cấp bách

Một trong những biện pháp được nhấn mạnh suốt thời gian qua trong phòng chống dịch Covid-19 là thực hiện khai báo y tế toàn dân. Tuy nhiên, theo ghi nhận, vẫn còn nhiều nơi người dân chưa thực sự chấp hành khuyến cáo của chính quyền và các cơ quan chức năng trong việc khai báo y tế.

Hệ thống chính trị ở cơ sở đang tích cực vào cuộc để đẩy mạnh công tác khai báo y tế toàn dân hiện nay. Ảnh: T.C

Chưa đồng bộ vào cuộc

Ngay sau khi Chính phủ triển khai công tác khai báo y tế toàn dân, xã Tam Đàn (Phú Ninh) đã nhanh chóng rà soát, tập trung vào các trường hợp người từ nơi khác về địa phương để triển khai lấy thông tin, khai báo y tế trước. Sau đó, huy động lực lượng dân quân, công an xã phối hợp với cán bộ y tế tổ chức tuyên truyền, thực hiện khai báo y tế đến từng hộ dân trên địa bàn xã.

Kết quả, đến nay Tam Đàn đã thực hiện tốt việc giám sát, khai báo y tế đối với 11 trường hợp là người từ tỉnh khác về địa phương. Chính quyền đã cử lực lượng cán bộ đi đến hơn 300 hộ dân trên địa bàn xã để tuyên truyền và hướng dẫn khai báo y tế cho nhân dân.

Đến nay, trên địa bàn xã đã có hơn 500 người dân thực hiện khai báo y tế. Bà Nguyễn Thị Lệ Lài - Chủ tịch UBND xã Tam Đàn cho biết, người dân đã có ý thức tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 nên địa phương thuận lợi trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn.

Từ ngày 10.3, ứng dụng khai báo y tế trực tuyến nCOVI được Bộ TT-TT và Bộ Y tế công bố. Người dân được khuyến khích sử dụng ứng dụng để khai báo thông tin y tế, tình trạng sức khỏe cá nhân, cung cấp thông tin để phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Người dân cũng có thể khai báo trực tuyến tại địa chỉ “ tokhaiyte.vn ”.

Tuy nhiên, không phải nơi nào việc khai báo y tế cũng được triển khai đồng bộ. Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Hội An cho biết, từ khi có chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện công tác khai báo y tế toàn dân, Hội An chỉ mới triển khai được gần 1.000 lượt cho du khách nước ngoài, gần 50 lượt cho du khách trong nước và các hướng dẫn viên thông qua việc cử cán bộ đến từng khách sạn, công ty lữ hành để lấy thông tin, số liệu. Hội An vẫn chưa thực hiện được việc khai báo y tế đối với người dân địa phương.

“Sự phối hợp của các ngành, đoàn thể xã hội và các xã phường có phần chưa quyết liệt, nhất là lực lượng y tế cơ sở chưa thực sự phát huy vai trò trong việc đẩy mạnh khai báo y tế. Chúng tôi mong muốn sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là các đoàn thể xã hội, địa phương cấp xã, phường” - bác sĩ Anh nói.

Phải quyết liệt thực hiện

Theo ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế, việc sinh hoạt, tiếp xúc của nhiều người dân vẫn còn mang tính chủ quan, cộng đồng chưa thực sự quyết liệt trong việc áp dụng các biện pháp chống dịch. Đặc biệt, việc khai báo y tế ở một số nơi chưa thực hiện triệt để. Riêng ở cộng đồng, việc cần làm thời điểm hiện tại là tập trung khai báo y tế kỹ lưỡng, không chỉ khoanh vùng ở các đối tượng có nguy cơ.

“Tỷ lệ khai báo y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn ở mức thấp. Để tăng cường kiểm soát, cần khai báo y tế với quy mô toàn diện, đầy đủ hơn, song song với những giải pháp mà ban chỉ đạo phòng chống dịch đang tập trung triển khai hiện nay” - ông Hai nói.

Được biết, sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã ra quân để hỗ trợ, hướng dẫn người dân khai báo y tế. Chính quyền cơ sở cũng bắt đầu đẩy mạnh hoạt động này xuống từng thôn, khối phố, khuyến khích người dân tham gia. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, diễn biến của dịch đang rất phức tạp, các cấp ngành và người dân cần thực hiện nghiêm những chỉ đạo mới nhất của Chính phủ.

“Những ngày tới, các địa phương thực hiện đẩy mạnh khai báo y tế toàn dân. Việc này phải được làm khẩn trương, tích cực và khoa học. Công an tỉnh nhanh chóng đề xuất phương án khai báo y tế theo chỉ đạo của Chính phủ trong thời gian ngắn nhất, lực lượng công an làm nòng cốt, phải huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị cấp cơ sở. Các hộ gia đình phải cam kết chịu trách nhiệm về thông tin khai báo” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói.