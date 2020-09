Thực hư việc tắm biển có thể lây Covid-19

(QNO) - Dịch Covid-19 đã và đang diễn biến hết sức phức tạp với hơn 25 triệu ca mắc, trong đó gần 1 triệu người tử vong. Thế nhưng, một số bang của nước Mỹ như New York, New Jersey, Connecticut và Delaware đã mở một số bể bơi công cộng lẫn bãi biển trở lại cho người dân, kéo theo loạt nghi ngại về tính an toàn trong mùa dịch.

Nhiều người lo lắng việc tắm biển có thể bị lây nhiễm Covid-19 hay không?

Trong mùa du lịch, thực hư về sự lây lan của vi rút khi tiếp xúc với nguồn nước là mối quan tâm hàng đầu của người dân và các nhà khoa học.

May mắn thay, các chuyên gia cho biết việc lây nhiễm loại vi rút đại dịch này qua việc tiếp xúc với nước ít khả năng diễn ra, tuy nhiên hãy tham khảo những khuyến cáo dưới đây trước khi tham gia vào hoạt động ngoài trời tại các địa điểm bơi lội này.

Nước không là môi trường lây truyền coronavirus

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy coronavirus có thể lây truyền trong môi trường nước như hồ bơi, nhà tắm, spa hay các khu vui chơi dưới nước.

Họ nhấn mạnh rằng việc nguồn nước đã qua xử lý với hoạt chất như clo phần nào khiến vi khuẩn bị bất hoạt. Còn theo chuyên gia vi sinh từ đại học Columbia - Angela Rasmussen cho biết các loại coronavirus gần như không thể sinh tồn ổn định ở các môi trường nước khác nhau (mặn, ngọt và lợ).

Và cho dù báo cáo gần đây đã phát hiện ra ARN có trong mẫu phân của người bệnh, thế nhưng các nhà khoa học khẳng định rằng chúng không trong trạng thái lây nhiễm. Thay vào đó, mẫu RNA được tìm thấy dường như do yếu tố tương tác hay dính phải giọt bắn từ người khác.

Hãy thật sự cẩn trọng nếu bạn muốn đi bơi

Bất kể hoạt động ngoài trời và tụ tập cũng thì nguy cơ lây nhiễm đều phụ thuộc vào việc bạn ở gần bao nhiêu người và trong bao lâu.

Tiến sĩ Erich Anderer - một nhà giải phẫu thần kinh và thành viên sáng lập của nhóm North Brooklyn Runners đã trả lời cho trang Insider rằng: “Nguyên tắc chung để giữ an toàn trong mùa dịch đó là: không gian mở tốt hơn kín; càng ít người càng tốt; hạn chế tiếp xúc người nghi ngờ nhiễm”.

Hoạt động trong bãi biển hay bể bơi ít người tất nhiên sẽ giảm thiểu lây nhiễm hơn cho chúng ta so với tụ tập tại các trung tâm thương mại, nhà hàng hay tụ điểm giải trí.

Cần nhớ thêm rằng, bạn nên chọn những bể bơi hay bãi biển thưa người, được xử lý với clo và có ngăn làn (đối với bể bơi) lẫn hạn chế dùng phòng thay đồ công cộng nếu không thật sự cần thiết.