Tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho 300 cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Nam

(QNO) - Sáng 5.5, Bệnh xá Công an tỉnh tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 (đợt 1) cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh.

Khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin Covid-19. Ảnh: H.V

Đợt này có 300 CBCS được tiêm vắc xin phòng Covid-19 gồm lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch; thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Công an tỉnh; CBCS làm việc trong khu cách ly, nhiệm vụ truy vết; phóng viên; CBCS làm công tác xuất nhập cảnh, làm việc tại các vị trí thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người.

Dịp này, 100 CBCS Trại giam An Điềm (thuộc Bộ Công an) cũng được Bệnh xá Công an tỉnh phụ trách tiêm phòng.