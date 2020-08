Trẻ cần được tiêm chủng đúng lịch

Vào thời điểm này, nhiều phụ huynh lo lắng nơi tiêm chủng tập trung đông người dễ có nguy cơ lây nhiễm Covid -19 cho trẻ nhỏ, vì vậy có ý định hoãn tiêm vắc xin cho trẻ.

Tiêm chủng cho trẻ tại Trạm Y tế xã Bình Nam, Thăng Bình. Ảnh: ÁNH MINH

Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, việc trì hoãn lịch tiêm vắc xin có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đã được loại trừ. Đặc biệt là các mũi bắt buộc trong chương trình tiêm chủng mở rộng phòng ngừa các bệnh có tỷ lệ tử vong cao hơn rất nhiều so với Covid-19.

Tiêm phòng phải đúng lịch

Chị Nguyễn Thị Ly Ly (xã Tam Đàn, Phú Ninh) gọi điện đến Phòng tư vấn của Trung tâm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam và cho biết, chị sinh em bé đã hơn 2 tháng, ngày 25.8 này con chị sẽ được tiêm mũi đầu tiên vắc xin “5 trong 1” (phòng bệnh bạch hầu - ho gà - uốn ván - viêm gan B - Hib). Tuy nhiên, do đang mùa dịch Covid-19 nên chị rất lo lắng và hỏi: “Có thể hoãn tiêm vắc xin cho bé được không?”. Đây chắc chắn không phải chỉ là thắc mắc và lo lắng chỉ riêng của chị Ly trong những ngày gần đây.

Ông Huỳnh Công Quang - Phó Giám đốc CDC Quảng Nam cho biết, nếu tiêm chủng không đủ liều, không đúng lịch thì trẻ sẽ không được bảo vệ đầy đủ trước các bệnh nguy hiểm. “Trước tình hình dịch Covid-19 kéo dài như hiện nay, việc hoãn tiêm hoặc bỏ tiêm chủng sẽ khiến trẻ thiếu miễn dịch. Như vậy dễ dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như ho gà, sởi, thủy đậu, bạch hầu, rubella…. Do đó, cả những khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội vẫn phải đưa trẻ đi tiêm chủng dưới sự kiểm soát chặt chẽ việc lây nhiễm” - bác sĩ Huỳnh Công Quang lưu ý.

Theo ông Quang, các cơ sở tiêm chủng đã triển khai nhiều biện pháp vừa đảm bảo an toàn tiêm chủng cho trẻ vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa Covid-19. Những trường hợp nghi ngờ đều được cách ly nghiêm ngặt theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Việc phân luồng, giãn khoảng cách, khử khuẩn môi trường, hẹn tiêm theo giờ luôn đảm bảo. Ngoài ra, thời điểm hiện tại dịch bệnh Covid-19 cũng đang được kiểm soát nên phụ huynh không nên quá lo lắng.

Đảm bảo an toàn tiêm chủng

Tại Trạm Y tế xã Bình An (Thăng Bình), để đảm bảo an toàn cho trẻ được tiêm chủng và thực hiện phòng chống dịch Covid-19, trạm đã chia lịch tiêm chủng theo từng thôn, hẹn giờ tiêm chủng cho từng trẻ và bố trí giãn cách vị trí ngồi chờ. Trạm chia mỗi lần không quá 5 trẻ trong cùng một thời điểm tiêm, tránh tập trung đông người, đảm bảo đúng quy định chống dịch Covid-19. Ở phòng chờ theo dõi sức khỏe của trẻ sau tiêm chủng, trạm bố trí địa điểm rộng rãi, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các trẻ và người chăm sóc.

Chị Trần Thị Lý (thôn An Thái, xã Bình An) chia sẻ: “Trạm y tế thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa Covid-19 như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, ghế ngồi được giãn cách 2m, trẻ được hẹn tiêm theo thời gian khác nhau nên không đông người, rất thuận lợi. Chúng tôi cũng thấy an tâm đưa trẻ đến tiêm vắc xin”.

Đối với Trạm Y tế xã Bình Nam (Thăng Bình), trạm đã bố trí nhân viên đo thân nhiệt cho tất cả người đến trạm trong thời gian tiêm chủng, yêu cầu người dân thực hiện sát khuẩn tay nhanh và đeo khẩu trang trước khi vào trạm. Đồng thời thông báo mỗi trẻ chỉ được một người đưa vào tiêm chủng.

Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Tuyển - Trưởng trạm Y tế xã Bình Nam cho biết, song song với việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng được trạm y tế thực hiện nghiêm ngặt như đảm bảo quy trình về an toàn tiêm chủng, bảo quản vắc xin, hướng dẫn theo dõi trẻ sau tiêm 30 phút và theo dõi trẻ sau tiêm tại nhà…

“Khi đưa con đi chích ngừa, phụ huynh cần lưu ý: nên đeo khẩu trang khi đến các cơ sở tiêm chủng có đông người. Với trẻ nhỏ chưa đeo được khẩu trang thì ẵm bé quay về phía ngực mẹ. Đi theo giờ hẹn của trạm y tế. Vệ sinh tay đúng cách trước và sau khi đến khu vực khám cũng như trong quá trình chăm sóc bé. Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng các sổ tiêm chủng của trẻ để việc thăm khám và tiêm chủng nhanh chóng, thuận lợi” - bác sĩ Nguyễn Vĩnh Tuyển khuyến cáo.