Triển khai hiệu quả kỹ thuật lọc máu thẩm tách liên tục

(QNO) - Theo ông Tô Mười - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc vừa triển khai thành công hai trường hợp cấp cứu nhờ áp dụng kỹ thuật lọc máu thẩm tách liên tục.

Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân V.T.T. (nữ, 90 tuổi, thị trấn Ái nghĩa, Đại Lộc) nhập viện ngày 9.3.2020 trong tình trạng đau vùng thắt lưng, kích thích vật vã, khó thở, nhịp tim nhanh, huyết áp tụt phụ thuộc 2 loại vận mạch, SOFA > 2 điểm.

Bệnh nhân tiến hành các xét nghiệm được chẩn đoán là nhiễm trùng huyết tiêu điểm từ đường tiết niệu biến chứng suy đa tạng, trong đó có biến chứng tổn thương thận cấp, khả năng tử vong rất cao.

Bệnh viện đã triển khai lọc máu liên tục. Sau lọc máu, bệnh nhân có cải thiện tốt, các chỉ số ổn định, dừng thuốc vận mạch. Hiện bệnh nhân đã ổn định và xuất viện.

Trường hợp thứ hai, bệnh nhân A.T.N. (nam, 70 tuổi, xã Mà Cooih, Đông Giang) vào viện ngày 17.4.2020 trong tình trạng khó thở, nhịp tim nhanh, huyết áp phụ thuộc 2 loại vận mạch (Noradrenalin, Dobutamin) liều cao.

Chụp X-quang phổi nhận thấy, bệnh nhân bị tổn thương mờ thâm nhiễm lan tỏa 2/3 dưới phổi phải. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi thùy, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng. Sau khi tiến hành lọc máu thẩm tích liên tục, bệnh nhân cải thiện tốt, ngưng dùng thuốc vận mạch Dobutamin, còn dùng Noradrenalin liều thấp và hiện sức khỏe ổn định.



Theo ông Tô Mười, kỹ thuật lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu là kỹ thuật chuyên sâu trong hồi sức cấp cứu và có nhiều ưu điểm vượt trội như: thích hợp cho những bệnh nhân rối loạn huyết động, kiểm soát thể tích một cách chính xác, rất hiệu quả trong kiểm soát uré huyết cao, giảm phosphat máu và tăng kali máu, kiểm soát nhanh toan chuyển hóa, an toàn cho bệnh nhân tổn thương não và bệnh lý tim mạch, rất hiệu quả trong điều trị nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn do lọc được các chất trung gian hóa học gây viêm. Chỉ định đối với bệnh nhân suy đa tạng, viêm tụy cấp nặng, nhiễm khuẩn nặng và sốc nhiễm, suy hô hấp cấp nặng (ARDS), tăng dị hóa như suy thận tiêu cơ vân cấp nặng, quá tải thể tích trong các trường hợp như sốc tim có suy đa tạng, suy tim nặng có suy thận vô niệu, người bệnh có huyết động không ổn định và vô niệu thiểu niệu, phù não nặng do ngộ độc một số chất formaldehyde, methanol, suy gan cấp…

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam được UBND tỉnh, Sở Y tế đầu tư máy và đã triển khai kỹ thuật lọc máu thẩm tách liên tục tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc. Giải pháp kỹ thuật này giúp bệnh nhân được tiếp cận với những kỹ thuật cao trong hồi sức cấp cứu ngay tại địa phương.