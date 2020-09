Triển khai nhiều dự án thuộc Chương trình mục tiêu y tế - dân số

(QNO) - Sáng nay 9.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025. Đây là chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31.7.2017.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: X.H

Trong 5 năm qua, tỉnh triển khai 8 dự án thuộc Chương trình mục tiêu y tế - dân số, gồm Dự án phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến; Dự án tiêm chủng mở rộng; Dự án dân số và phát triển; Dự án an toàn thực phẩm; Dự án phòng chống HIV/AIDS; Dự án đảm bảo máu an toàn về phòng chống một số bệnh lý huyết học; Dự án quân y kết hợp; Dự án theo dõi, giám sát, đánh giá và truyền thông y tế. Nhìn chung các chương trình triển khai thu được kết quả tốt. Việc triển khai các hoạt động cơ bản đảm bảo về tiến độ và chất lượng so với kế hoạch đề ra.

Dự án tiêm chủng mở rộng góp phần giảm tỷ lệ người mắc bệnh truyền nhiễm. Ảnh: X.H

Giai đoạn 2021 - 2025, nhu cầu đầu tư cho chương trình sẽ dựa trên thực trạng hiện tại của địa phương. Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế cho rằng, tình hình dịch bệnh trên thế giới và Việt Nam hiện nay diễn biến phức tạp, nhiều bệnh mới nổi xuất hiện và nhanh chóng lây lan ra toàn cầu. Ngoài ra còn đối mặt với tình trạng già hóa dân số; tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em còn cao, bệnh tật ở lứa tuổi học đường chưa giảm. “Tất cả vấn đề này nếu không được giải quyết sẽ là gánh nặng bệnh tật cho gia đình và xã hội, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” - ông Nguyễn Văn Hai nói.

Chăm sóc sức khỏe sinh sản được tập trung trong thời gian qua. Ảnh: X.H

Do vậy, việc tiếp tục đầu tư triển khai Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2021 - 2025 là cần thiết. Sở Y tế đưa ra các mục tiêu để duy trì chương trình, bao gồm tiếp tục chủ động phòng chống dịch bệnh; phát hiện sớm, kịp thời khống chế không để dịch lớn xảy ra. Giảm tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khống chế tốc độ gia tăng các bệnh không lây nhiễm phổ biến, bệnh tật lứa tuổi học đường, bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm. Khống chế và giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng. Tiếp tục duy trì xu thế giảm sinh một cách hợp lý, duy trì tỷ số giới tính khi sinh ở mức cân bằng tự nhiên. Bảo đảm cung cấp máu, an toàn trong truyền máu. Tăng cường công tác quân dân y kết hợp.