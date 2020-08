Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My: Chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My nỗ lực đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đi đôi với phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Công tác khám chữa bệnh cho người dân được Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My thực hiện đảm bảo trong điện kiện phòng chống dịch bệnh. Ảnh: D.L

Bà Hồ Thị Trà (thôn 2, xã Trà Mai, Nam Trà My) bị bệnh đau lưng lâu năm nên thỉnh thoảng phải đến Trung tâm Y tế huyện kiểm tra sức khỏe. Bà Trà nói: “Thời gian này đến bệnh viện cũng lo vì dịch Covid-19. Sau khi được đội ngũ y bác sĩ hướng dẫn đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và khám bệnh nên yên tâm hơn”.

Bị rắn cắn nên bà Nguyễn Thị Ngọc Biểu (thôn 2, xã Trà Nam) phải đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My. Bà Biểu cho hay, bác sĩ luôn nhắc nhở người bệnh, người nhà bệnh nhân phải đeo khẩu trang xuyên suốt. Người bệnh nếu tự lo được thì hạn chế người nhà vào chăm bệnh, thăm nuôi. “Điều trị gần một tuần qua, sức khỏe của tôi dần ổn định. Các y bác sĩ thường xuyên nhắc nhở khâu phòng chống dịch nên mọi người đều tuân thủ” - bà Biểu chia sẻ.

Cùng lúc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Nam Trà My, vừa phải đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của nhân dân, Trung tâm Y tế huyện phải huy động tối đa nhân lực. Mỗi người dân khi đến khám chữa bệnh tại trung tâm bắt buộc phải khám sàng lọc, đo thân nhiệt, khai báo y tế trước khi được hướng dẫn đến khoa khám bệnh và yêu cầu tuân thủ quy định giãn cách tối thiểu 2m. Công tác khám sàng lọc ban đầu nhằm ngăn chặn từ đầu những người có liên quan đến yếu tố dịch tễ, có nguy cơ dẫn đến việc lây lan dịch bệnh trong bệnh viện. Trung tâm đã thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày đối với 8 người đến/về từ vùng dịch. Cả 8 trường hợp này 2 lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính.

Ông Trần Văn Thu - Giám đốc Trung tâm Y tế Nam Trà My cho biết: “Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 phức tạp, chúng tôi đã cùng các ngành của huyện tăng cường tuyên truyền đến người dân việc tuân thủ các quy định phòng dịch tại địa phương. Người dân có nhu cầu khám chữa bệnh, nên đến trạm y tế trước tiên, bởi bệnh nhẹ thì có thể khám ở trạm rồi được cho thuốc về nhà điều trị. Chỉ khi bệnh vượt khả năng của trạm y tế mới hướng dẫn người dân đến Trung tâm Y tế huyện. Việc phân luồng này đã giảm tải áp lực lên tuyến huyện. Trước dịch bệnh, mỗi ngày khoảng 80 lượt người đến khám chữa bệnh thì nay chỉ còn khoảng 40 lượt. Kể cả những bệnh nội trú nếu không cần thiết phải thăm khám hàng ngày thì trung tâm cho thuốc để bệnh nhân về nhà tiếp tục theo dõi”.

Ngoài ra, việc chuyển bệnh nhân lên tuyến tỉnh cũng được hạn chế, nếu trường hợp bệnh nặng trung tâm sẽ liên hệ trước để bệnh viện chuẩn bị cho việc tiếp nhận bệnh nhân đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Thời điểm này, Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My cũng phải tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu, sốt rét có khả năng bùng phát bất cứ lúc nào. Tất cả trạm y tế xã của Nam Trà My đều được khuyến cáo phải thực hiện tốt việc theo dõi, giám sát, tuyên truyền cho nhân dân tự giác chăm sóc cho sức khỏe bản thân. Tất cả trường hợp nếu có nghi ngờ đều phải được phát hiện sớm, nhằm ngăn chặn kịp thời, không để bùng phát ổ dịch. Bởi trong những năm trước đã từng xảy ra bệnh bạch hầu ở xã Trà Vân, Trà Cang; tháng 6.2020 cũng có ca nghi ngờ nhưng đã được xét nghiệm âm tính. Vì thế, nâng cao cảnh giác, phòng chống dịch bệnh bạch hầu, sốt rét trong mùa mưa ở người dân vùng cao cũng quan trọng không kém đối với lực lượng y tế của Nam Trà My.