Ứng phó với vi rút corona

Trước diễn tiến mới về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra, cùng với cả nước, Quảng Nam đã triển khai nhiều hoạt động phòng, chống dịch bệnh này ngay trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Phần lớn du khách khi đến TP. Hội An thời điểm này đều bịt kín khẩu trang. Ảnh: L.Q

Người dân hoang mang



Ngày 26.1 (tức mồng 2 Tết), Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại Núi Thành) tiếp nhận một trường hợp sốt, ho, viêm họng, được chẩn đoán là viêm phổi vi rút. Theo các bác sĩ tại đây, bệnh nhân chưa loại trừ viêm phổi nCoV do từ ngày 18 đến 20.1 bệnh nhân có lưu trú tại Thượng Hải, Trung Quốc. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly điều trị, tình trạng ổn định. Sở Y tế đã thành lập đoàn giám sát, đánh giá tình trạng bệnh và đã tiến hành lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang.

Trong khi đó, tại TP.Hội An, hàng nghìn du khách khi đến tham quan địa điểm này, vì lo sợ vi rút Corona đã đeo khẩu trang. Chị Võ Thị Thanh Thảo - nhân viên bán vé tham quan phố cổ, cho biết sau 3 ngày tết miễn phí vé cho khách tham quan phố cổ, đến mùng 4 (28.1) bắt đầu bán vé trở lại thì chị được phát khẩu trang để đề phòng vi rút Corona. Một số villa tư nhân tại Hội An đều bị hủy phòng ngay từ đêm giao thừa đến thời điểm hiện tại. Nhiều người dân các địa phương lân cận cũng đã hủy kế hoạch vãng chùa vào dịp đầu xuân tại TP.Hội An vì sợ “dính” phải virut Corona từ lượng khách nước ngoài đông đảo tìm đến đây.

Ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona nhưng nguy cơ lây nhiễm rất cao do là địa bàn liền kề với TP.Đà Nẵng - nơi giao lưu mạnh mẽ với quốc tế và trong nước.

Ngoài ra, TP.Hội An là nơi có rất nhiều du khách viếng thăm trong dịp tết và các lễ hội, đây cũng chính là địa bàn dễ có nguy cơ lây nhiễm. Sở Y tế đã đề nghị Sở VH-TT&DL, Công an tỉnh chỉ đạo quản lý khách du lịch nhất là khách đến từ vùng dịch, các cơ sở lưu trú lưu ý khách phải đến các bệnh viện được chỉ định khi có các triệu chứng nghi ngờ để được khám xử lý.

“Đối với những địa phương như TP.Hội An có nhiều du khách Trung Quốc đến tham quan, chúng tôi cử đoàn để giám sát. Nếu phát hiện du khách có dấu hiệu sức khỏe bất thường sẽ tiến hành kiểm tra” - ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế cho biết.

Cùng với đó, ở nhiều địa phương khác, người dân tìm mua các loại khẩu trang y tế để chuẩn bị cho chuyến trở lại các thành phố lớn để làm việc. Anh Phan Văn Thịnh - người dân TP.Tam Kỳ cho biết, dù đã đi hết các nhà thuốc lớn của Tam Kỳ vẫn không thể tìm mua được đúng loại khẩu trang phẫu thuật 3 lớp - theo gợi ý của một số trang mạng, để trang bị cho con gái vào TP.Hồ Chí Minh nhập học trở lại. Chủ nhà thuốc Thảo Tiên (đường Nguyễn Du) cho biết, từ mùng 2 Tết đến nay, người dân tìm đến mua khẩu trang y tế khá nhiều.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Hiện tại, TP.Hội An đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch, thiết lập đường dây nóng để xử lý kịp thời các tình huống y tế nếu có (số điện thoại 0967.771313) và các giải pháp phòng tránh khác.

Ở tuyến tỉnh, ngay từ mùng 3 Tết, Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị y tế tại nhiều địa phương. Cùng với đó, một hệ thống đường dây nóng được Sở Y tế thiết lập nhằm tiếp nhận, xử lý thông tin về dịch bệnh, các ca nghi nhiễm (ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế: số điện thoại 0903.565797). Hệ thống đường dây nóng có sự tham gia của lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện được phân công đứng điểm chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn chẩn đoán, phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ, thu dung cách ly và người bệnh điều trị (nếu có).

Theo đó, 5 bệnh viện gồm Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (TP.Tam Kỳ), Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam (Đại Lộc), Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (Điện Bàn), Bệnh viện Đa khoa Hội An sẽ có trách nhiệm là nơi đầu mối tiếp nhận các ca bệnh có dấu hiệu nghi ngờ.

Ông Nguyễn Văn Văn chia sẻ, dự báo tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV sẽ còn diễn biến phức tạp, Sở Y tế sẽ thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do nCoV để triển khai kịp thời các hoạt động đáp ứng với các tình huống dịch bệnh. Ngoài ra, sở sẽ duy trì thường xuyên các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ địa phương cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu.

Sở Y tế sẽ tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc, sinh phẩm, kinh phí, nhân lực cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh giám sát các trường hợp viêm phổi nặng và các chùm trường hợp bệnh tại cộng đồng và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, kịp thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang làm xét nghiệm.

Thực hiện tốt công tác phân tuyến xử lý, điều trị, hạn chế chuyển tuyến các trường hợp có nguy cơ cao, thiết lập khu vực cách ly theo quy định, thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm cho nhân viên y tế, không để lây lan và bùng phát các ổ dịch cúm tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Sở Y tế khuyến cáo người dân nên chủ động thực hiện tốt việc phòng bệnh với việc thường xuyên rửa tay với xà phòng, che miệng khi ho, hắt hơi, không tự ý mua và sử dụng thuốc kháng vi rút mà phải tuân theo chỉ định và hướng dẫn của cán bộ y tế, chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh cúm đối với các chủng cúm đã có vắc xin...