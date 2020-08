Vững tin nơi “tâm dịch”

Là hai địa phương có số ca dương tính với Covid-19 nhiều nhất trên địa bàn tỉnh hiện nay nên công tác ứng phó, truy vết dịch bệnh tại TP.Hội An và thị xã Điện Bàn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Dù đời sống sinh hoạt có những xáo trộn và gặp khó khăn nhưng nhiều người dân địa phương đã lặng lẽ góp sức với niềm tin đẩy lùi được dịch bệnh nguy hiểm này.

Người dân trong khu vực phong tỏa được lực lượng tại chốt kiểm soát hỗ trợ mua thức ăn. Ảnh: Q.T

Đảm bảo nhu cầu thiết yếu

Sáng sớm cuối tuần, khối phố An Hội (phường Minh An, TP.Hội An) vắng lặng khi 470 hộ dân với khoảng 2.650 nhân khẩu ở yên trong nhà tuân thủ lệnh cách ly. Các chuyến xe chở lương thực rà chầm chậm từng nhà trao những phần thực phẩm thiết yếu (gạo, thịt, rau quả…) để hỗ trợ người dân. Anh Nguyễn Đình Hưng (một người dân trong khu vực cách ly) cho biết: “Người dân ai cũng lo lắng, dù vậy cuối tuần rồi lực lượng quân đội đã hỗ trợ khử khuẩn từng ngõ ngách nên mọi người cũng an tâm hơn. Một số nhu yếu phẩm không có sẵn ở đây thì được người thân tiếp tế từ bên ngoài hoặc lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát tạo điều kiện mua giúp cho chúng tôi”.

Ở những khu vực khác trong lòng thành phố, các mặt hàng thực phẩm thiết yếu đáp ứng cho người dân vẫn được đảm bảo. Đại diện cửa hàng thực phẩm sạch “Xanh Xanh shop” chia sẻ: “Từ khi có quyết định giãn cách xã hội ở Hội An, đơn vị chỉ phục vụ 2 khách/lượt vào cửa hàng để mua sắm và duy trì khoảng cách an toàn. Chúng tôi còn khuyến khích khách đặt hàng online sẽ có nhân viên giao hàng tại nhà, giảm việc ra ngoài của mọi người”. Nhiều đại lý gạo, nhu yếu phẩm khác ở Hội An, Điện Bàn cũng tích cực nhập hàng, giữ nguyên giá, thực hiện giao hàng tận nhà để người dân yên tâm chống dịch.

Góp sức dập dịch

Từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại, cán bộ nhân viên y tế, công an, quân sự… phải quay lại nhịp làm việc căng thẳng tại các chốt kiểm soát, khu cách ly, khu điều trị… để dập dịch. Đồng cảm với khó khăn này, cộng đồng địa phương cùng doanh nghiệp đã kêu gọi đồng hành bằng nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ các lực lượng “tuyến đầu” vững tin chống dịch. Có cặp vợ chồng gửi cho thành phố 5.000 khẩu trang y tế, có cá nhân tình nguyện đến UBND xã Cẩm Kim ủng hộ 10 bộ đồ bảo hộ… Của ít lòng nhiều, tất cả họ đều mong khoảng thời gian khó khăn này sớm qua đi. Tại 5 gác chắn phong tỏa khối phố An Hội, cổng an ninh 3 khu cách ly tập trung và 4 chốt vào cửa ngõ TP.Hội An, bắt đầu từ ngày 31.7 các nhóm thiện nguyện đã chung tay phục vụ khoảng 150 suất/đêm các loại thức ăn, nước uống, dự kiến thực hiện cho đến khi kết thúc giãn cách xã hội với kinh phí kêu gọi được từ cộng đồng, chỉ sau vài ngày đã được hơn 30 triệu đồng.

Chia sẻ sự khó khăn, nhất là người dân nghèo, một số đơn vị như tiệm bánh “Hồng Vân”, cơm văn phòng “Tin Tin”… đã nấu, phát miễn phí hàng trăm suất cơm, bánh mỗi ngày để động viên đồng bào vượt qua đại dịch. Tại thị xã Điện Bàn, ngay khi dịch diễn biến phức tạp, Câu lạc bộ Doanh nhân Điện Bàn tại TP.Hồ Chí Minh đã tiếp sức cho quê nhà hàng chục lô hàng nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn phục vụ công tác phòng chống dịch. Câu lạc bộ “Xanh màu tuổi trẻ” ở phường Điện Dương cũng gấp rút triển khai may 10.000 khẩu trang vải không dệt để phát miễn phí cho người dân địa phương chống dịch.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, một tín hiệu tích cực trong công tác chống dịch của Hội An thời điểm này là cả cộng đồng và doanh nghiệp rất đồng thuận, chia sẻ cùng lực lượng chức năng của thành phố. Hai trường cao đẳng trên địa bàn đã phối hợp, tạo điều kiện mở rộng sức chứa cách ly tập trung, trong khi Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương cũng tích cực hỗ trợ lực lượng y bác sĩ tham gia chống dịch trong điều kiện nhân lực y tế công của thành phố còn quá mỏng.