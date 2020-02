Xương cá 3cm mắc trong thực quản

(QNO) - Một bệnh nhân bị dị vật xương cá có kích thước khoảng 2,5 x 3cm găm vào thành thực quản được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam gắp thành công qua nội soi.

Bác sĩ Lê Thị Thu Trang - Phó Trưởng khoa Nội tiêu hóa (Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam) cho biết, bệnh viện vừa gắp thành công qua nội soi dị vật xương cá kích thước khoảng 2,5 x 3cm cho nam bệnh nhân N.T.C. (47 tuổi, thôn Lộc Đông, xã Tam Tiến, Núi Thành).



Dị vật nằm trong thực quản bệnh nhân C., cách cung răng khoảng 23cm. Rất may bệnh nhân đến bệnh viện ngay sau khi bị mắc dị vật và được can thiệp kịp thời, nội soi cẩn thận nên không bị tổn thương, không để lại biến chứng. Bệnh nhân đã được xuất viện sau khi gắp dị vật.

Bác sĩ Thu Trang cho biết, trường hợp mắc dị vật (các loại xương, hạt, răng giả, đồng xu…) xảy ra khá phổ biến, nhất là mắc xương cá.

Để tránh trường hợp này, bác sĩ Thu Trang khuyến cáo mọi người cần cẩn thận khi ăn uống, ăn chậm, nhai kỹ, không lơ đễnh và không nói chuyện trong khi ăn. Nếu nghi ngờ mắc dị vật, với các biểu hiện như nuốt đau, nuốt khó, nuốt vướng, cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt, nhất là trong vòng 24 giờ sau khi mắc để xử lý, tránh để lại biến chứng như nhiễm trùng, abces thực quản, thủng thực quản, viêm trung thất, abces trung thất có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Khi bị mắc dị vật vào đường ăn, không nên dùng tay móc dị vật hoặc can thiệp bằng các phương pháp dân gian như nuốt cơm trộn, nhờ người vuốt…