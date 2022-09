4 địa điểm du lịch hàng đầu tại Việt Nam

Trong bài viết này chúng tôi xin giới thiệu đến bạn 4 địa điểm du lịch tại Việt Nam. Hãy cũng Du Lịch Việt Nams tìm hiểu nhé.

Đà Nẵng

Thành phố đáng sống Đà Nẵng được ngăn cảnh với Huế bởi đèo Hải Vân. Bạn có thể thực hiện một chuyến phượt từ Huế đến Đà Nẵng bằng xe máy với thời gian khoảng 3 tiếng chạy xe trên đèo.

Ở Đà Nẵng, cuộc sống nhộn nhịp hơn ở Huế. Bạn có thể đến công viên Châu Á hoặc đi cáp treo lên Bà Nà để giải trí bằng những trò chơi vui nhộn và không kém phần mạo hiểm. Đến Huế để tham quan, nghỉ dưỡng và đến Đà Nẵng để giải trí là một ý tưởng tuyệt vời.

Trải nghiệm cầu tình yêu cùng với một nửa của mình.

Nếu đi cùng người yêu thì đừng quên đến cầu tình yêu ngay dưới chân cầu Rồng để checkin nhé. Bạn có thể mua ổ khóa tình yêu, viết tên mình lên, khóa lại giống như những bộ phim Hàn mà chúng ta vẫn thường thấy.

Ngoài cầu Rồng và cầu tình yêu là hai cây cầu đặc biệt thì cầu sông Hàn cũng là nơi bạn nên đến tham quan. Nhất là thời điểm từ 23 đến 24 giờ, cầu sông Hàn sẽ xoay phần giữa theo góc 90 độ. Đây là cây cầu xoay đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại.

Hội An

Nếu so về nét cổ kính thì Hội An là điểm đến được xếp hạng đầu tiên. Cách thành phố Đà Nẵng khoảng 40km, khu phố cổ Hội An yên ắng và bình dị hơn nhiều. Hội An nổi bật với màu vàng của những ngôi nhà thấp thấp và màu hồng của những giàn hoa giấy lan rộng trước hiên nhà.

Hội An về đêm lại càng đẹp. Những chiếc lồng đèn đầy màu sắc sáng rực rỡ giữa khung cảnh yên bình và nên thơ. Những chiếc đèn hoa đăng lập lòe ánh nến được thả dọc sông Thu Bồn khiến dòng sông càng trở nên lấp lánh.

Check in tại Mót.

Tuy chỉ là một khu phố cổ, các hộ dân ở Hội An kinh doanh du lịch với đa dạng thể loại. Bạn có thể thuê chỗ nghỉ, ăn uống, mua sắm, vui chơi,… ngay ở Hội An chứ không cần đi đâu xa. Nếu đã có dịp ghé thăm Hội An thì bạn cũng nên thử uống trà ở Mót, ăn bánh mì Phượng đang hót hòn họt hiện nay nhé.

Đà Lạt

Những tín đồ du lịch yêu thích cảm giác choàng những chiếc áo len mỏng giữa tiết trời se se lạnh thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua một nơi tuyệt vời như Đà Lạt. Ở đây thời tiết quanh năm mát mẻ.

Chính vì điều kiện thuận lợi nên ngàn hoa đua nhau khoe sắc. Đà Lạt có lẽ là nơi mà những đóa hoa nở rộ đẹp nhất. Các loại trái cây như dâu tây cũng phát triển tốt ở đây. Từ chuyến đi Đà Lạt trở về chắc chắn bạn sẽ có những bộ ảnh thật rực rỡ bên những vườn hoa và vườn trái cây tươi mát. Không những thế, khung cảnh ở Đà Lạt rất phù hợp để chụp những bộ ảnh mang phong cách cổ điển, vintage. Hãy đến quảng trường Lâm Viên hay chợ Đà Lạt và khám phá những góc chụp ảnh thần thánh ngay thôi nào!

Săn mây ở Đà Lạt.

Dù thời tiết luôn mát mẻ ổn định, tuy nhiên, khoảng thời gian lý tưởng để bạn lên kế hoạch đi Đà Lạt là từ tháng 11 đến tháng 6 năm sau. Vì đây là mùa khô, quá trình di chuyển sẽ an toàn và thuận tiện hơn rất nhiều.

Phú Quốc

Điểm đến trở nên hot nhất hiện nay chính là Phú Quốc. Hòn đảo này được nhiều người lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng lý tưởng. Nơi đây bốn bề là biển và nổi tiếng với hình ảnh hoàng hôn và bình minh cực đẹp. Các resort nghỉ dưỡng ngày càng nhiều giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn khi đến đây. Ở Phú Quốc, nổi tiếng nhất có lẽ là cáp treo vượt biển dài nhất thế giới nối liền từ ga An Thới đến Hòn Thơm.

Từ trên cao, bạn có thể ngắm nhìn được toàn cảnh những bãi biển trong vắt và những hòn đảo nho nhỏ nhô lên giữa mặt biển phẳng lặng. Đến Hòn Thơm bạn có thể thỏa sức trải nghiệm những trò chơi thú vị và mạo hiểm trong công viên nước, hay đắm mình dưới làn nước biển mát lành.

Hoàng hôn tại Sunset Sanato.

Không chỉ có Hòn Thơm là điểm vui chơi bậc nhất Phú Quốc, Vinwonders cũng không hề kém cạnh. Khung cảnh được dựng lên như truyện cổ tích. Tại đây bạn có thể chơi hàng chục trò chơi mạo hiểm khác nhau, được tham quan thủy cung hình con rùa lớn nhất Việt Nam, được chiêm ngưỡng nhạc nước hấp dẫn và rất nhiều các hoạt động khác nữa. Nếu không muốn tốn phí tham quan và vui chơi thì bạn có thể đến Grandworld hay Địa Trung Hải. Đây là hai trong những địa điểm checkin được nhiều người ưa chuộng hơn cả khi đến Phú Quốc.

Từ Bắc vào Nam, Việt Nam có rất nhiều tỉnh và thành phố du lịch đáng để đến một lần trong đời. Tuy nhiên, trên đây là 7 địa điểm Du Lịch Việt Nam đang được nhiều người yêu thích hơn cả.

Hy vọng với những chia sẻ trên đây, bạn đã có thể chọn cho mình một điểm đến tuyệt vời cho chuyến đi tiếp theo. Đừng quên tìm hiểu thật kỹ về tình hình thời tiết trước khi lên kế hoạch đi du lịch để có một kỳ nghỉ tuyệt vời nhất.