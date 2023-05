5+ Công Ty May Đồng Phục Công Sở Form Đẹp & Cao Cấp

(QNO) - Bạn đang muốn tìm một công ty may đồng phục công sở đẹp, chất lượng và giá cả hợp lý, nhưng chưa tìm được hoặc bối rối vì quá nhiều thông tin trên mạng? Đừng lo lắng, dưới đây là danh sách top 5 cơ sở may đồng phục công sở đáng tin cậy, giúp bạn dễ dàng lựa chọn.

Đồng phục Bốn Mùa chuyên thiết kế đồng phục công sở uy tín và chất lượng

1. Lợi ích của việc may đồng phục công sở

- Quảng bá thương hiệu: Việc quảng bá thương hiệu ngày nay không thể thiếu việc sử dụng đồng phục công sở, bởi chúng trở thành một phần không thể thiếu trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu cho các doanh nghiệp. Bằng cách sử dụng bộ quần áo đồng phục đẹp mắt, doanh nghiệp của bạn sẽ được khắc sâu trong tâm trí của khách hàng.

- Xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp: Việc sử dụng đồng phục là một lợi ích quan trọng mà các công ty và doanh nghiệp nên tận dụng. Nó giúp tạo ra một hình ảnh đẹp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp, góp phần xây dựng thương hiệu đồng thời tạo sự tin tưởng từ phía khách hàng.

- Giải quyết các vấn đề trang phục nơi công sở: Các công ty thường có quy chuẩn riêng về vấn đề đồng phục cho nhân viên của mình, và việc tuân thủ các quy định này là bắt buộc.

Dịch vụ may mặc Kim Anh uy tín và chất lượng

2. 5 công ty may đồng phục công sở chất lượng

Trong bối cảnh nhu cầu đặt may đo đồng phục công sở ngày càng tăng, việc tìm kiếm một xưởng may áo thun đồng phục giá rẻ chất lượng cao trở nên vô cùng quan trọng. Khi nhắc đến các địa chỉ uy tín để đặt may đồng phục công sở chất lượng cao tại Việt Nam, chúng ta có một số cơ sở nổi bật như:

Mon Amie chuyên cung cấp những bộ vest công sở cao cấp và chất lượng.

2.1 Đồng phục Bốn Mùa

Đồng Phục Bốn Mùa là công ty may các mẫu áo đồng phục đẹp khép kín lớn nhất miền Bắc, với quy mô nhà xưởng lên tới 2.000m2, trang thiết bị hiện đại và năng lực sản xuất hơn 10.000 sản phẩm/ngày. Đồng Phục Bốn Mùa đã đáp ứng nhu cầu về may, in đồng phục của nhiều doanh nghiệp hàng đầu như VPbank, VIB, MB Ageas, BIDV, Agribank, Oceanbank, FPT, VNPT,…

Với chất lượng sản phẩm cao, giá cả cạnh tranh và cam kết an toàn sức khỏe cho khách hàng, cùng với đó là đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm trong việc thiết kế đồng phục công sở, công ty đang phấn đấu trở thành thương hiệu đồng phục lớn nhất Việt Nam cung cấp đồng phục công sở đẹp và chất lượng cao cho các doanh nghiệp, tổ chức.

Modaviet là một công ty may đồng phục công sở uy tín với nhiều năm kinh nghiệm.

2.2 Dịch vụ may mặc Kim Anh

Công ty TNHH Dịch vụ May Mặc Kim Anh chuyên cung cấp đồng phục công sở, nhà hàng-khách sạn, và spa. Với 15 năm kinh nghiệm, công ty có số lượng nhân viên từ 10-50 người/chi nhánh. Từ một xưởng may nhỏ, công ty đã phát triển và tự tin sẽ tiếp tục phát triển uy tín trong tương lai.

Với đội ngũ thợ may có kinh nghiệm trên 20 năm, công ty cam kết sản phẩm được may đo theo size của từng cá nhân và có form phong cách slimfit vừa vặn tôn lên vóc dáng. Bên cạnh đó, công ty cũng nhận may số lượng ít và bảo hành, chỉnh sửa miễn phí 24 tháng.

2.3 Mon Amie Veston

Mon Amie là một hệ thống may nổi tiếng tại TP. HCM, có vị trí đắc địa ngay tại khu vực trung tâm thành phố. Với đội ngũ lên tới cả 100 thợ và hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề, bạn có thể yên tâm khi đến đây để may đồng phục công sở.

Đây là một địa chỉ quen thuộc của các doanh nhân và nghệ sĩ nổi tiếng, đảm bảo sẽ làm hài lòng bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một công ty may đồng phục công sở tại TP. HCM, thì Mon Amie chính là gợi ý tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua.

2.4 Đồng phục ModaViet

Modaviet là thương hiệu đồng phục công sở uy tín với nhiều năm kinh nghiệm. Với thiết kế đẹp, sang trọng và giá thành hợp lý, Modaviet luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và được khách hàng ủng hộ và tin tưởng.

MYONE nổi tiếng với các mẫu vest cao cấp với thiết kế đẹp mắt.

Modaviet sản xuất đồng phục cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm nhà hàng, khách sạn, bệnh viện - y tế, bảo hộ lao động và trường học. Với thiết kế đa dạng và sáng tạo, Modaviet tự tin sẽ làm hài lòng khách hàng.

2.5 MYONE

MYONE là công ty may đồng phục công sở cao cấp cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Với đội ngũ chuyên gia thiết kế có hơn 17 năm kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp vải uy tín, công ty cam kết mang đến những sản phẩm đẳng cấp chuẩn châu Âu cho khách hàng.

Bài viết trên cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về top 5 công ty may đồng phục công sở uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin này sẽ hữu ích và giúp bạn dễ dàng tìm được đối tác phù hợp để đáp ứng nhu cầu của mình.