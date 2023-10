6 tiêu chí chọn sữa tốt cho trẻ sơ sinh mà mẹ nên biết

(PR) - Tìm kiếm một loại sữa cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cung cấp đầy đủ dưỡng chất, êm dịu tiêu hóa để phát triển khỏe mạnh là mối quan tâm của nhiều bậc phụ huynh. Hiểu được điều này, bài viết dưới đây đã tổng hợp những thông tin cần thiết, giúp ba mẹ có lựa chọn sữa tốt nhất cho bé yêu sử dụng.

1. Ưu tiên sữa công thức ít xử lý nhiệt, chứa đạm dễ tiêu

Hệ tiêu hóa của trẻ ở giai đoạn đầu đời còn khá non yếu, chưa phát triển hoàn thiện nên dễ gặp phải các vấn đề tiêu hóa, nếu uống sữa công thức chứa đạm khó tiêu do xử lý nhiệt nhiều lần. Do đó, khi chọn sữa bột tốt nhất cho trẻ ba mẹ nên ưu tiên sản phẩm có đạm mềm nhỏ tự nhiên, chỉ xử lý nhiệt 1 lần duy nhất để bảo toàn tối đa dinh dưỡng, giúp trẻ tiêu hóa dễ dàng hơn.

Sữa ít qua xử lý nhiệt giúp bảo toàn tối đa cấu trúc đạm không biến tính cho trẻ tiêu hóa dễ dàng, từ đó hấp thu nhanh các dưỡng chất.

2. Sữa tốt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cần chứa đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu

Tổng năng lượng và dinh dưỡng trẻ hấp thu vào cơ thể sẽ quyết định tốc độ tăng trưởng. Vì vậy, sữa tốt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cần có công thức khoa học, ngoài đạm sữa dễ tiêu nên bổ sung các dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển toàn diện như:

● Chất xơ GOS giúp trẻ tiêu hóa suôn sẻ, hạn chế các vấn đề rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy, táo bón, chướng bụng,...).

● HMO, probiotics giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, duy trì sức đề kháng tự nhiên để trẻ khỏe mạnh và ít bị ốm vặt.

● DHA, AA hỗ trợ trẻ phát triển trí não, thị giác và khả năng nhận thức.

● Các nhóm vitamin (A, B, C, D,...) tốt cho mắt, hệ thần kinh, xương răng.

● Các khoáng chất tự nhiên (sắt, kẽm, axit folic, choline, canxi,...) giúp trẻ tăng trưởng toàn diện, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý như bệnh tim mạch, thiếu máu, chuột rút,...

3. Mua sữa cho trẻ chính hãng từ thương hiệu uy tín

Nhằm đảm bảo chất lượng an toàn khi cho trẻ sử dụng, mẹ nên mua sữa cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đến từ thương hiệu uy tín, xuất xứ rõ ràng, có nhãn mác theo quy định, và giấy chứng nhận của các cơ quan chức năng công nhận về chất lượng, giá trị thành phần trong sữa. Bao bì có in địa chỉ nhà sản xuất, nơi sản xuất, thời hạn sử dụng cụ thể, rõ ràng, không được tẩy xóa. Ngoài ra, với sản phẩm đóng hộp bằng kim loại nên lựa chọn hộp không bị phồng, lõm hay bị gỉ.

4. Hương vị sữa cho bé thanh nhạt tự nhiên

Không chỉ chú trọng đến yếu tố dinh dưỡng và thương hiệu, sữa cho trẻ sơ sinh cũng nên có hương vị nhạt thanh tự nhiên, không chứa đường sucrose để con dễ làm quen, uống ngon miệng hơn. Ngoài ra, vị sữa không quá ngọt cũng giúp hạn chế tình trạng sâu răng hay béo phì ở trẻ.

Sữa cho trẻ sơ sinh tốt nhất nên có vị thanh nhạt tự nhiên để con uống ngon miệng.

5. Chọn sữa đúng với độ tuổi của trẻ

Ở mỗi giai đoạn phát triển, trẻ sẽ cần các hàm lượng dưỡng chất khác nhau. Do vậy, ba mẹ cần chọn sữa phù hợp với độ tuổi của trẻ để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cần thiết, tránh tình trạng bổ sung thiếu hoặc thừa ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bé.

Ví dụ, với trẻ dưới 1 tuổi, mẹ nên chọn sữa bột cho trẻ sơ sinh có ghi 0 - 6 tháng hoặc 6 - 12 tháng. Trẻ 1 tuổi thì chọn sữa công thức dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên.

6. Sữa tốt cho bé nên phù hợp thể trạng

Hiện nay, sữa công thức cho trẻ sơ sinh cũng được nghiên cứu thành phần riêng biệt để phù hợp với thể trạng của mỗi bé. Vì thế, khi chọn sữa phụ huynh cũng cần dựa vào sức khỏe (sinh thiếu tháng hay đủ tháng, nhẹ cân hay thừa cân,...), tình trạng dị ứng của trẻ (trẻ uống sữa có bị nổi mẩn phát ban hay tiêu chảy, táo bón không).

Chẳng hạn, với trẻ em béo phì thì chọn sữa có chỉ số năng lượng thấp nhưng bổ sung vi chất. Trẻ suy dinh dưỡng thì tập trung dòng sữa có độ đạm cao.

Bên cạnh đó, khi đã chọn được sữa tốt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, phụ huynh cũng cần chú ý cách pha và bảo quản nhằm giúp con hấp thu dưỡng chất trong sữa tối ưu.

● Đọc kỹ hướng dẫn pha sữa trên vỏ hộp: Tránh pha quá nhiều hoặc quá ít khiến trẻ khó tiêu hóa, không hấp thu đầy đủ dinh dưỡng cần thiết.

● Bảo quản sữa đúng cách: Để không làm biến đổi chất lượng sản phẩm, ba mẹ nên đậy kín nắp hộp sữa sau khi sử dụng, đặt ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ lý tưởng dưới 25 độ C.

Trên đây là những điều cần biết khi chọn sữa cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Hy vọng qua đó, ba mẹ có thêm thông tin để lựa chọn được sản phẩm sữa công thức khoa học, cân bằng dinh dưỡng giúp bé tăng trưởng toàn diện.