(PR) - Là một dự án bất động sản tiềm năng bậc nhất tại Bình Dương, Astral City có thật sự xứng đáng để nhà đầu tư quan tâm lựa chọn? Hãy cùng chúng tôi tham khảo qua thông tin về 8 điểm nổi bật dự án căn hộ Astral City đáng để đầu tư dưới đây!

Dự án Astral City có vị trí đắc địa

Hiện nay, Astral City tọa lạc ngay tại quốc lộ 13 thuộc phường Thái Liêu, thành phố Thuận An, Bình Dương. Dự án đang nằm ngay tại trung tâm thành phố Thuận An nên sở hữu vị trí đắc địa với giao thông thuận lợi, thời gian di chuyển đến các đô thị lớn như Thủ Đức, Dĩ An, Thủ Dầu Một và thành phố Hồ Chí Minh vô cùng nhanh chóng.

Bên cạnh đó, hiện nay dự án còn sở hữu hơn 300m mặt tiền quốc lộ và liền kề ngay với hệ thống các tiện ích ngoại khu đẳng cấp như Aeon Mall, bệnh viện quốc tế hạnh phúc, Bệnh viện quốc tế như Bệnh viện Columbia, sân golf Sông Bé, khu công nghiệp Vsip 1… Với hệ thống tiện ích này, Astral City đang được đánh giá là dự án có vị trí đặc biệt và hứa hẹn tiềm năng sinh lời cao trong tương lai.

Căn hộ Astral City là sự hợp tác của những đơn vị chuyên nghiệp, uy tín

Hiện nay, dự án căn hộ Astral City đang được triển khai bởi chủ đầu tư Phát Đạt với vốn hóa thị trường lên đến 413 triệu đô với hàng loạt các dự án đẳng cấp như Kỳ Co Gateway, Everrich Infinity…

Phát Đạt hiện nay đang kết hợp với nhà thầu xây dựng Central Cons, đơn vị đã xây dựng các dự án lớn như Vinhomes Grand Park, Empire City,… Đồng thời, Turner là đơn vị giám sát xây dựng cũng vô cùng uy tín, đã sở hữu mạng lưới văn phòng lớn trên nước Mỹ nên khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn đầu tư.

Hệ thống các tiện ích vô cùng đa dạng

Dự án khu căn hộ Astral City hiện nay đang được biết đến là một tổ hợp tiện ích đẳng cấp bậc nhất tại Bình Dương với hệ thống các tòa nhà cao 40 tầng với 4 tầng được tận dụng để làm trung tâm thương mại, đạt tiêu chuẩn sống 5 sao.

Cụ thể, hiện nay Astral City đang sở hữu đa dạng tiện ích với đài phun nước tạo cảnh quan, sân chơi dành cho trẻ em, bể bơi vô cực, khu vận động, rèn luyện thể dục thể thao, trung tâm thương mại với hàng trăm gian hàng và địa chỉ ăn uống đẳng cấp ngay tại hòa nhà.

Bên cạnh đó, hiện nay dự án bất động sản này còn sở hữu hệ thống khuôn nhiên xanh mát cùng với các khu vườn cảnh trên cao tạo nên cảnh sắc tự nhiên, giúp cư dân có thể giải tỏa tâm trạng căng thẳng sau những giây phút làm việc căng thẳng.

Kiến trúc thiết kế độc đáo

Bất động sản Astral City cũng tạo được điểm nhấn mạnh mẽ với nhà đầu tư bởi ưu điểm về thiết kế kiến trúc độc đáo với kiểu dáng mang hơi hướng đương đại. Toàn bộ dự án là kiệt tác của chuyên gia, kỹ sư kiến tạo không gian sống thành thị nổi tiếng của nước Úc- Mark Edwards Butler.

Đây cũng là lý do quan trong khiến dự án bất động sản tiềm năng này nhận được sự quan tâm lớn của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, kiểu kiến trúc này cũng hứa hẹn tiềm năng cho thuê sinh lời cao bởi Bình Dương hiện nay đang sở hữu đội ngũ chuyên gia, kỹ sư nước ngoài lớn với nhu cầu sinh sống tại không gian đẳng cấp với kiến trúc độc đáo.

Đa dạng các loại sản phẩm bất động sản

Dự án căn hộ Astral City cũng được giới đầu tư đánh giá cao bởi sở hữu đa dạng các loại hình sản phẩm bất động sản với diện tích khác nhau, đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư. Cụ thể bao gồm:

Chung cư 1 phòng ngủ với diện tích từ 43 – 57m2

Chung cư 2 phòng ngủ với diện tích từ 62 – 70m2

Chung cư 3 phòng ngủ với diện tích từ 83 – 89m2

Căn hộ Duplex đẳng cấp

Căn hộ Village

Mức giá kinh doanh căn hộ phải chăng

Mức giá các căn hộ tại dự án Astral City của chủ đầu tư Phát Đạt sẽ phụ thuộc nhiều vào diện tích của căn hộ. Tuy nhiên, mức giá trung bình để sở hữu một căn hộ tại dự án này đang ở mức khoảng 1,89 tỷ/ căn.

Mức giá này có thể được đánh giá tương đối cao cho khu vực ven thành phố Hồ Chí Minh nhưng nếu xét về hệ thống tiện ích nội ngoại khu cùng với vị trí của dự án thì chắc chắn việc đầu tư vào căn hộ thuộc khu vực này hoàn toàn không hề sai lầm.

Ưu đãi cùng khả năng sinh lời cao

Hiện nay chủ đầu tư cũng đang xây dựng chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho nhà đầu tư. Bạn chỉ cần cọc trước 15% ban đầu và mỗi 6 tháng đóng thêm 5% cho đến khi tổng vốn thanh toán đạt 30% là có thể nhận nhà. Chủ đầu tư cũng hỗ trợ trả góp không lãi suất trong thời gian 2 năm.

Điều này đồng nghĩa là bạn chỉ cần thanh toán 550 triệu trong 2 năm là có thể nhận nhà. Lợi nhuận sinh lời cao trong tương lai khi dự án đi vào hoạt động cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường.

Cơ hội đầu tư cho thuê cao

Bên cạnh việc giá trị căn hộ tăng đều mỗi năm thì hiện nay dự án bất động sản này cũng được đánh giá có cơ hội đầu tư cho thuê cao bởi Astral City nằm gần hơn 40 cụm công nghiệp cùng hơn 50,000 chuyên gia nước ngoài, nhu cầu thuê căn hộ cao cấp rất cao.

Bên cạnh đó, với giá cho thuê khoảng 16 triệu/ tháng thì tỷ suất cho thuê sẽ lên tới 8%, đảm bảo cơ hội sinh lời cao cho nhà đầu tư.

Hy vọng qua những thông tin này, bạn đọc đã nắm bắt kịp thời 8 điểm nổi bật dự án căn hộ Astral City đáng để đầu tư. Từ đó có thể cân nhắc đầu tư căn hộ Astral City trong tương lai.

